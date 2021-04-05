Кемерово, , 08:41 — REGNUM Правительство РФ направило Кемеровской области 278 млн рублей на строительство магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что модернизация водопроводов является частью принятой в марте программы социально-экономического развития области до 2024 года. По словам главы региона Сергея Цивилева, программа нацелены на решение социальных вопросов, развитие инфраструктуры и туризма.

«Новые водопроводы построим в Крапивинском и Промышленновском округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году. В результате десятки тысяч человек смогут получать качественную питьевую воду», — отметил он.

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