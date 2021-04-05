Ростов-на-Дону, , 08:41 — REGNUM За матчем «Ростов» — «Спартак» на стадионе «Ростов Арена» наблюдали почти 33 тысячи футбольных болельщиков. Это рекордные в текущем сезоне 73% от общей вместимости стадиона.

«Самый посещаемый матч сезона — 32 888 зрителей», — уточнили в донском клубе.

Напомним, что за пару дней до матча в Ростовской области было принято решение об очередном смягчении коронавирусных ограничений. В частности, была увеличена заполняемость стадионов и открытых спортивных площадок — до 75% зрителей. В продажу оперативно поступила ещё часть билетов на матч.

ИА REGNUM сообщало, что «Ростов» уступил гостям из российской столицы со счётом 2:3.

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