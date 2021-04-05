Джакарта, , 08:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил сотрудникам как можно скорее справиться с последствиями внезапного наводнения и оползней в Нуса-Тенггара, сообщает Antara.

«Поручаю главе национального агентства по борьбе со стихийными действиями, министру социальных дел, министру здравоохранения, а также командиру вооруженных сил и начальнику полиции провести эвакуацию жертв стихийного бедствия», — заявил глава государства.

По этому случаю президент выразил свои глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения и оползней.

«Я также понимаю печаль, которую испытывают наши братья и сестры в результате воздействия этой катастрофы», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами наводнения и оползней, которые обрушились на Флорес из-за экстремальной погоды, стали 62 жителя Индонезии.

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