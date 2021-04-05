Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Решение войти в руководство украинской газодобывающей компании Burisma не было ошибкой. Об этом заявил сын президента США Джозефа Байдена Хантер 4 апреля в интервью телекомпании CBS.

«Я думаю, что я сделал ошибку в том плане, что я недооценил то, как это будет использовано против меня», — добавил он.

Хантер Байден добавил, что на момент принятия данного решения не мог предугадать скандал, который разразился потом.

«Никто никогда не приходил к выводу, что я сделал что-то не так или же мой отец что-то сделал не так», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Хантер Байден, не имея никакого опыта в нефтегазовой сфере, работал в украинской компании Burisma, где получал до $50 тыс. в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хантер Байден рассказал, что деньги, полученные на Украине, он потратил на алкоголь и наркотики.

Читайте ранее в этом сюжете: Сын Джо Байдена покупал наркотики на заработанные на Украине деньги