Вашингтон, 5 апреля 2021, 08:42 — REGNUM Решение войти в руководство украинской газодобывающей компании Burisma не было ошибкой. Об этом заявил сын президента США Джозефа Байдена Хантер 4 апреля в интервью телекомпании CBS.
Хантер Байден добавил, что на момент принятия данного решения не мог предугадать скандал, который разразился потом.
Напомним, ранее Хантер Байден, не имея никакого опыта в нефтегазовой сфере, работал в украинской компании Burisma, где получал до $50 тыс. в месяц.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хантер Байден рассказал, что деньги, полученные на Украине, он потратил на алкоголь и наркотики.
Читайте ранее в этом сюжете: Сын Джо Байдена покупал наркотики на заработанные на Украине деньги