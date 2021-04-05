Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:35 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончалась женщина 1956 года рождения, у которого развилась двустороння полисегментарная пневмония.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в регионе достигло 620. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом, тем временем, составило 33 572 (+54 за сутки). Из них к настоящему времени выздоровели 32 611 человек.

На лечении остаётся 341 пациент с COVID-19. Всего в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человека.