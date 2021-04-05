Южно-Сахалинск, , 08:35 — REGNUM На Сахалине в Холмске полицейскими задержан 68-летний мужчина, который грозился взорвать банк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

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Выяснилось, что мужчина опоздал на рейсовый автобус в Южно-Сахалинск и обратился в единую дежурную диспетчерскую службу с просьбой помочь ему добраться до островной столицы из Холмска. Оператор ЕДДС ответил на это отказом. Задержанный вызвал скорую помощь, рассчитывая, что она отвезёт его. Но и медработники отказали ему в перевозке.

Тогда мужчина снова обратился в ЕДДС и заявил, что к нему привязана бомба и он взорвёт отделение банка, если требование не будет выполнено. Оператор перевёл звонок в дежурную часть. Мужчина выдвинул полицейским аналогичное требование о доставке его в Южно-Сахалинск и заявил о взрывном устройстве. Правоохранители оперативно установили место звонившего и задержали его. Мужчина признался, что обманул о взрывном устройстве для привлечения к себе внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля сообщения о минировании получили все школы города Хабаровска.