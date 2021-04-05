Москва, , 09:03 — REGNUM Динамические дорожные знаки и необычную схему комплексов фиксации тестируют в ряде российских регионов для борьбы с превышением скорости при сложных дорожных условиях. Об этом сообщает 5 апреля портал Autonews.ru.

В настоящее время стационарные дорожные знаки рекомендуют водителям снижать скорость в непогоду. Превышение рекомендуемой скорости не влечёт за собой наказания, хотя может привести к ДТП.

В компании «Технологии распознавания» предложили внедрить электронные дорожные знаки с переменной информацией и автоматически контролировать их соблюдение с помощью видеокамер. Так, при хорошей погоде на электронном табло может стоять ограничение скорости 110 км/ч, а при ухудшении видимости — 90 км/ч.

Нарушение зафиксируют камеры. Первое устройство сфотографирует машину на подъезде к знаку и замерит её скорость. Вторая камера, расположенная через 30−50 метров от рамки, зафиксирует превышение скорости относительно требуемой. Позднее водителю придёт штраф.

«Такая инновационная методика особенно эффективна на протяженных участках трасс. Она даже более удобна, чем замеры средней скорости», — отметил представитель компании Сергей Кусов.

Он полагает, что в дальнейшем на дорогах будет больше знаков с переменной информацией. Такой технологией интересуются уже в нескольких регионах России.

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