Новосибирск, , 08:33 — REGNUM Властям Новосибирской области пришлось выступить с разъяснениями относительно данных о смертности в регионе. Как оказалось, информация, публикуемая в ежедневной сводке оперативного штаба, отличается от сведений Росстата. Как сообщает 5 апреля региональный минздрав, в сводку оперативного штаба включаются только те летальные случаи, когда коронавирус является основной причиной смерти.

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Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, но основной причиной их смерти стало иное заболевание, в статистику оперштаба не включаются.

«Основная причина смерти устанавливается специально созданной комиссией регионального министерства здравоохранения на основании сопоставления результатов обнаруженной патолого-анатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования, в том числе гистологического.

Срок выдачи окончательного патолого-анатомического заключения составляет до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней. Таким образом, летальные случаи публикуются в сводке оперштаба с временным интервалом, необходимым для проведения всех экспертиз и получения комиссионного заключения. Данные Росстата соответствуют фактической дате смерти», — сказано в официальном сообщении минздрава Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на утро 4 апреля от COVID-19 в Новосибирской области скончались 1646 человек, причём пятеро из них — только за последние сутки.