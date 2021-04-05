Москва, , 08:36 — REGNUM Капитаном сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020 года, который пройдет нынешним летом, будет нападающий санкт-петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба. Об этом 5 апреля рассказал главный тренер российской национальной сборной Станислав Черчесов.

«Если бы меня напрягала ситуация, что у Артёма не складываются отношения с болельщиками, то его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном команды. Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы — Артём Дзюба», — заявил он в эфире «Матч ТВ».

Также главный тренер сборной России по футболу выразил надежду на то, что 32-летний футболист к моменту начала данного турнира будет здоров и готов и подчеркнул, что в тренерский штаб видит, «кто в команде может ей управлять».

Отметим, сборная России начнет выступать на турнире европейского первенства 12 июня и в первом туре встретится с национальной командой Бельгии.