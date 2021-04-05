Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Американский автопроизводитель GMC (принадлежит компании General Motors) представил серийную версию электрического внедорожника Hummer. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на официальном YouTube-канале компании.

Новый автомобиль собран на базе пикапа, представленного в октябре прошлого года. В основе архитектуры авто лежит «тележка» GM BT1.

22-дюймовое запасное колесо модели подвешено к распашной дверце багажника. Экстерьер машины выполнен в духе Hummer H2, который изготавливался с 2002 по 2009 год.

Длина пятиместного электровнедорожника превышает 5,5 м. Салон не отличается от исходного пикапа.

В движение Hummer EV SUV приводят три электромотора — один на передней оси и два на задней. Общая мощность силовых агрегатов равна 830 л. с., а пиковый крутящий момент составляет 15 592 Нм.

Ранее компания GMC представила кроссовер Terrain AT4 2022 модельного года. Новинка выделяется металлической защитой силового агрегата, внедорожными покрышками и кузовом, покрытым чёрным хромом. Под капотом авто установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор максимальной мощностью 170 л. с. (275 Нм).

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