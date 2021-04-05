Сеул, , 08:37 — REGNUM В марте 2021 года валютные резервы Южной Кореи составили $446,13 млрд, что на $1,4 млрд меньше, чем месяц назад. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, сокращение данного показателя связано с укреплением доллара США и снижением стоимости недолларовых активов.

По состоянию на конец февраля Южная Корея занимала восьмое место в мире по валютным резервам.

Первое место занимал Китай — $3,2 трлн, на втором месте была Япония —$1,3 трлн, на третьем месте Швейцария — $1,07 трлн.