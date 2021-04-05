Уфа, , 08:33 — REGNUM 103 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в республике выявили 32 881 случай заражения этой инфекцией. При это за минувшие 24 часа в регионе выздоровели 121 человек. 213 человек продолжают лечение в больницах.

С 1 апреля перестала принимать пациентов с COVID-19 и готовится к переходу на плановую работу Дёмская городская больница.

Коечный фонд составляет 1668 инфекционных коек, из них 90% коек заняты. Прививки от COVID-19 получили 151 180 человек, из них 102 209 человек завершили вакцинацию. В республике работает 150 пунктов вакцинации, из них пять мобильных.

Днем ранее в Башкирии выявили 105 новых носителей коронавируса.