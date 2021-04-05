Кемерово, , 08:29 — REGNUM В городе Междуреченск Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части стены и кровли пристройки к школе №2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл поздно вечером 2 апреля.

По данным следствия, накануне в строении, где располагались школьная столовая и спортзал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Глава города постановил перевести в связи с этим учащихся на дистанционное обучение.

В помещении в момент обрушения никого не было, поэтому в результате никто не пострадал. Дело возбуждено по статье «халатность».

"В настоящее время место происшествия осмотрено следственной группой, в составе которой следователи-криминалисты и специалист-строитель. Назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения», — отметили в управлении.

Следователи намерены выяснить, когда и кто проводил ремонтные работы в школе. Расследование уголовного дела продолжается.