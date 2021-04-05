Оренбург, , 08:28 — REGNUM Из Челябинска в Оренбург на борту вертолета МИ-8 санавиация транспортировала полуторамесячного ребенка из-за проблем с сердцем, сообщает минздрав Оренбуржья.

На борту ребенка сопровождали медсестра и врач неонатолог-реаниматолог. Маленький пациент прооперирован в условиях Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

До этого, в Челябинск из Оренбург транспортирован молодой человек. У него выявили тяжелую патологию сердца.

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