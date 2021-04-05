Ростов-на-Дону, 5 апреля 2021, 08:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ходе проверок общественного транспорта в марте выявлено почти 2,8 тыс. нарушений, сообщили ИА REGNUM в городском департаменте транспорта.
Проверки прошли на всех видах общественного транспорта с 1 по 31 марта. По итогам работы комиссии выявлено 2 848 замечаний. Зачастую это нарушение графика движения транспорта и недостаточный выпуск подвижного состава на линии.
Транспортные компании получили 59 претензий за нарушения условий муниципального контракта.