Майкоп, , 08:24 — REGNUM В Адыгее вновь продлен режим самоизоляции для жителей пожилого возраста. Пенсионерам в возрасте старше 65 лет, которые все еще продолжают работать, а также лицам с хроническими заболеваниями предписано оставаться дома, в случае если их нахождение на рабочем месте не обосновано производственной необходимостью.

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Указ о продлении режима самоизоляции подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В нем в том числе уточнено, что электронные листки нетрудоспособности не будут выдаваться работникам в возрасте 65 лет и старше, если их перевели на дистанционный (удаленный) режим работы, а также тем, кто находится в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Новый срок продления режима ограничений из-за пандемии коронавируса для старшей возрастной группы — 28 апреля 2021 года.