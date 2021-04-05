Иркутск, , 08:23 — REGNUM В преддверие 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС 819 жителей Иркутской области получат денежную выплату из областного бюджета. Как сообщает 5 апреля пресс-служба областного правительства, из них 93 человекам перечислят по 25 тыс. рублей, остальным 726 получателям — по 10 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев.

«Авария на Чернобыльской АЭС в Украине — крупнейшая за всю историю атомной энергетики по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей. Вся страна, тогда это был Советский Союз, бросила силы на ликвидацию последствий этой катастрофы. В том числе, были специалисты из Иркутской области. Их действия приравнены к подвигу, отмечены государственными наградами. Низкий поклон этим людям», — напомнил глава региона.

Выплата также полагается членам семей погибших от лучевой болезни; выехавшим из зоны чрезвычайной ситуации; людям, ставшими инвалидами в результате облучения.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в результате разрушения четвертого энергоблока станции. Оно носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, в окружающую среду произошел выброс большого количества радиоактивных веществ. У специалистов нет единого мнения о точных причинах аварии, версии разных атомщиков сходны в общих чертах и различаются в конкретных механизмах возникновения и развития аварийной ситуации.