Киев, , 08:25 — REGNUM Скандальный закон «О функционировании украинского языка» не заставил население Украины разговаривать на украинском языке. Об этом заявила пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель 4 апреля в эфире телеканала «Дом».

По её словам, закон лишь позволил партиям, опирающимся на русскоязычный электорат юго-востока Украины, заявлять о насильственной украинизации.

«От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила по-украински. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка», — сказала Мендель.

Пресс-секретарь президента Украины добавила, что Россия не имеет монопольного права на русский язык.

«Нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что на Украине есть украинский русский язык» — добавила она.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина должна не отказываться от русского языка, а использовать его для «контрпропаганды». Позже на министра обрушился шквал критики со стороны украинских националистов.

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