Киев, 5 апреля 2021, 08:25 — REGNUM Скандальный закон «О функционировании украинского языка» не заставил население Украины разговаривать на украинском языке. Об этом заявила пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель 4 апреля в эфире телеканала «Дом».
По её словам, закон лишь позволил партиям, опирающимся на русскоязычный электорат юго-востока Украины, заявлять о насильственной украинизации.
Пресс-секретарь президента Украины добавила, что Россия не имеет монопольного права на русский язык.
Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина должна не отказываться от русского языка, а использовать его для «контрпропаганды». Позже на министра обрушился шквал критики со стороны украинских националистов.
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