Берлин, , 08:23 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 8497 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 893 883.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 50 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 77 013.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,581 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (625 794 заразившихся), Бавария (510 300) и Баден-Вюртемберг (372 408).

Отметим, что днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 10 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.