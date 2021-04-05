, 08:19 — REGNUM Жертвами наводнения и оползней, которые обрушились на Флорес из-за экстремальной погоды, стали 62 жителя Индонезии, сообщает Antara.

В округе Восточный Флорес зафиксировано 56 погибших жителей района Илеболенг, и шесть жителей района Адонара.

Ранее в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что около 256 человек были эвакуированы из-за внезапного наводнения, сопровождавшегося оползнями, на востоке Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти всё ещё ведут подсчёт числа беженцев.