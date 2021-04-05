Кваркенский район, , 08:18 — REGNUM В Оренбургской области 41-летняя местная жительница задолжала на содержание своей несовершеннолетней дочери 400 тыс. рублей. За административной ответственностью последовала уголовная, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов. Оренбурженка лишена родительских прав. Ее единственная дочь воспитывается в детском доме.

Исполнительное производство по взысканию алиментов возбудили в Кваркенском районном отделении судебных приставов в ноябре 2013 года. Однако деньги на содержание девочки все это время так и не поступали. Женщина практически не покидала места лишения свободы. В ее «послужном» списке пять судимостей из-за совершения краж. В колонии оренбурженка не работала. В редкие месяцы нахождения на свободе женщина не стремилась к упорядочению своей жизни, перебиваясь случайными заработками и довольствуясь временными пристанищами.

Суд признал нерадивую мать виновной по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и назначил полгода лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году судебные приставы разыскивали местную жительницу, задолжавшую двум сыновьям 500 тыс. рублей. Мать спряталась в заброшенном доме.

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