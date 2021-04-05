Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане выявили 1921 случай заражения коронавирусом, сообщили 5 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате — 611, Нур-Султане — 368, Алма-Атинской области — 255, Западно-Казахстанской области — 105, Атырауской области — 103. Общее число случаев достигло 255 028.

Число выздоровевших пациентов достигло 225 256, скончались — 3110 человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 50 832 случая пневмонии коронавирусного типа, выздоровели 48 956 человек, умерло — 720 пациента.

Отметим, с начала марта в Казахстане наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. 2 апреля в республике обновлен «рекорд» ежедневного числа новых носителей коронавируса — 2122.