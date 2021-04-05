Ханой, , 08:18 — REGNUM Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам избрало новым президентом страны Нгуена Суан Фуку. Об этом 5 апреля говорится в сообщении на сайте вьетнамского правительства.

Уточняется, что, по данным контрольной комиссии национального собрания страны, за кандидатуру 67-летнего Нгуена Суан Фуки, с 2016 года находившегося на посту премьер-министра Вьетнама, отдали свои голоса 97,5% депутатов.

При этом на данном посту он сменил генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля национальное собрание Вьетнама согласилось освободить генерального секретаря ЦК правящей Компартии Нгуен Фу Чонга от обязанностей президента в связи с окончанием срока его полномочий.