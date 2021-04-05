Чита, , 08:15 — REGNUM Президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры по продлению срока возврата бюджетных кредитов, полученных субъектами РФ до 1 января 2014 года. Как сообщает 5 апреля пресс-служба правительства Забайкальского края, губернатор региона Александр Осипов обратил внимание представителей регионального правительства на возможность активно включиться в эту работу, чтобы регион в ближайшие годы смог сэкономить дополнительные средства на развитие.

«Прошло совещание с президентом и членами правительства по бюджетной обеспеченности и вопросам долгов. Владимир Путин обратил внимание на необходимость помогать регионам. Рассматривается вопрос о предоставлении средств Минфина на замещение коммерческих кредитов.

Мы неоднократно такие предложения давали, нам надо обязательно настаивать на освобождении от долгов, чтобы больше средств направлять на развитие края», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент также поручил правительству определить механизм снижения процентных ставок по кредитам, получаемым субъектами РФ от кредитных организаций, предусматривающий в том числе предоставление в качестве обеспечения таких кредитов государственных гарантий РФ.