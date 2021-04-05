Горно-Алтайск, , 08:14 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом. Накануне, 4 апреля было выявлено три случая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых носителей коронавируса в регионе достигло 16 703. К настоящему времени выздоровели 16 337 человек.

Скончались в регионе за весь период пандемии 223 пациента. 201 из них скончались непосредственно от COVID-19, ещё 22 человека умерли по иным причинам.