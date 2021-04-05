Чита, , 08:13 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 5 апреля иммунитет от коронавируса получили уже более 60 тысяч человек, из них более 48 тысяч вакцинированы двумя компонентами инъекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, основная задача — привить 60% населения.

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Губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал при вакцинации уделить особое внимание людям старше 65 лет. По его словам, эта категория граждан одна из самых сознательных и ответственных.

«В прошлом году старшее поколение наиболее серьезно относилось к исполнениям ограничений. Самое больше внимание уделяли гигиеническим вопросам, здоровья. Им это не просто давалось, большое время находились в изоляции. Сейчас нужно сделать все необходимое, чтобы защитить жизни и здоровье наших старших граждан, снизить риски заболевания», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 5 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 364 человека, причём 158 из них обнаружили за выходные дни (3−4 апреля 2021 года).

Всего на сегодняшний день в регионе работает 62 пункта вакцинации: 57 стационарных и пять передвижных.

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