Москва, , 08:13 — REGNUM Британский автопроизводитель Jaguar вывел с российского рынка седан XE. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость бюджетной комплектации Jaguar XE в РФ составляла 2,9 млн рублей. Моторная линейка авто состояла из трёх силовых агрегатов максимальной мощностью от 180 до 300 «лошадей».

Вероятно, что автопроизводитель принял решение отказаться от продаж модели в связи с её низким спросом. По данным ГИБДД России, в прошлом году в стране было зарегистрировано всего 29 экземпляров Jaguar XE.

В компании подчеркнули, что не готовят преемника XE. Jaguar планирует переходить на электрокары более высокого класса, чтобы конкурировать с компаниями Maserati, Bentley и Aston Martin.

Напомним, седан Jaguar XE представили в России 2014 году, а его серийная сборка началась в 2015 году. Последнее обновление модели прошло в 2019 году.

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