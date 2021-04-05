Сеул, , 08:12 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 473 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 449 случаев заражения локальные, ещё 24 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 105 752.

В управлении отметили незначительное сокращение числа выявленных случаев заражения коронавируса, однако данное снижение связано с сокращением количества тестов в выходные дни.

Число жертв пандемии увеличилось на четыре человека — до 1748. Коэффициент смертности составил 1,65%.