Джакарта, , 08:10 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что около 256 человек были эвакуированы из-за внезапного наводнения, сопровождавшегося оползнями, на востоке Индонезии, сообщает Antara.

Погибли 55 человек, ещё 40 числятся пропавшими без вести. Раненые жители получили медицинскую помощь.

Власти всё ещё ведут подсчёт числа беженцев. Известно, что 256 человек временно размещены в ратуше.

Между тем на востоке Индонезии стихия разрушила 17 домов, 60 домов оказались затоплены грязью, разрушены пять мостов.

Синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер в регионе Восточная Нуса Тенггара на этой неделе, 3−9 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии призвало российских граждан воздержаться от посещения пострадавших при наводнении и оползнях районов.

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