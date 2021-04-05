Москва, , 08:11 — REGNUM Надежность и удобство использования американского доллара при взаиморасчетах поставлены под сомнение из-за того, политика Вашингтона стала более непредсказуемой. Об этом 5 апреля заместитель главы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.

По мнению Панкина, уменьшение доли доллара во взаиморасчетах по торговым операциям — это объективная реакция на сложившуюся в настоящее время ситуацию в геополитике.

Также он добавил, что снижение предсказуемости экономической политики Соединенных Штатов и неконтролируемое введение ими необоснованных ограничений «ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта»,.

Кроме того, замглавы МИД РФ отметил, что то, что страны и компании вынуждены принимать меры, которые призваны свести к минимуму экономические потери и риски при проведении транзакций, а потому проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов, является в сложившихся условиях логичным.

«В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает все большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки», — отметил Панкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в МИД России заявили, что политика НАТО по увеличению расходов на оборону ведет к эскалации глобальной гонки вооружений.