Челябинск, , 08:09 — REGNUM В Челябинской области Контрольно-счётная палата намерена проверить расходы из бюджета на полигоны для складирования твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

Контрольное мероприятие начнётся 7 апреля. В ходе него проверяющие изучат траты на создание и на содержание мест для накопления твёрдых коммунальных отходов. В частности, они придут в областное минэкологии и в органы местного самоуправления.

Всего проверке подлежат более 100 млн рублей. Именно такая сумма была выделена в 2020 году по нацпроекту «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами».