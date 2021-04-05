Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль 2 апреля подешевел к иностранным валютам в условиях «тонкого» рынка из-за закрытия многих бирж, включая нефтяной рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль закрылся снижением против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 76,55 руб., евро/рубль — на 0,14%, до 89,95 руб., фунт/рубль — на 0,24%, до 105,80 руб.

В связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) были закрыты биржи США и большинство стран Европы, а также некоторых других стран. Из-за этого объемы торгов на открытых биржах были значительно ниже обычного уровня.

На американской сессии повышение курса доллара было обусловлено позитивными данными по рынку труда в США. В марте Штаты создали больше 900 тыс. рабочих мест., что стало максимальным приростом с августа 2020 года.

Показатели за январь и февраль были пересмотрены в сторону повышения. Безработица снизилась до 6,0%. Доля экономически активного населения увеличилась до 61,5%.

Внешний фон для российских активов ухудшился из-за заголовков в новостной ленте о стягивании российских войск к восточным границам Украины. В Минобороны РФ объяснили перемещение военной техники по своей территории с плановыми мероприятиями учебной подготовки.

Сегодня, 5 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $64,21 (-0,63%). На Мосбирже пара доллар/рубль открылась снижением. За один доллар дают 76,29 руб.

Цена находится около ключевого сопротивления 76,55 руб. Если продавцы защитят его, то стоит ожидать возвращение курса доллара к уровню 75 рублей.

На глобальном рынке доллар США торгуется в минусе ко всем основным валютам. Если нисходящая коррекция по доллару ускорится, то уже сегодня можно увидеть падение пары до 75,75 руб.

При закрытии торгов выше уровня 77 руб., возрастут риски ослабления рубля до 78 руб.