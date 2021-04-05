Уфа, , 08:10 — REGNUM 84 человек погибли в результате пожаров в 2021 году в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает МЧС по региону.

Сообщается, что в 2021 году в республике произошло 1610 пожаров, в результате которых погибли 84 человека, в том числе четыре несовершеннолетних, а 63 человек пострадали.

Отмечается, что вечером 4 апреля 2021 года на пульт пожарным г. Уфы поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире жилого дома по ул. Мусоргского. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мужчины 1965 года рождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате пожара в частном доме в Башкирии погибли женщина и ребёнок.