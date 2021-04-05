Кабанский район, Бурятия, , 08:06 — REGNUM На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии 4 апреля произошло лобовое столкновение двух фур. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства гражданской обороны и ЧС, водители автомобилей погибли.

По данным ГИБДД, 60-летний местный житель, находясь за рулём грузовика «Фретлайнер», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автовозом «ДАФ», который управлял 33-летний житель Самарской области.

В результате столкновения начался пожар, который уничтожил автомобили, перевозившиеся в полуприцепе «ДАФа».

Читайте также: В Калуге в смертельном ДТП погибли три человека