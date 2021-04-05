Чита, , 08:06 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 5 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 364 человека, причём 158 из них обнаружили за выходные дни (3−4 апреля 2021 года).

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Вместе с тем 39 801 пациент (+98 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 800 человек (+3 за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 53 (-9 за выходные дни) находятся в тяжелом состоянии, 22 (+3 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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