Краснодар, , 08:04 — REGNUM В Краснодаре объявили имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финалистами конкурса стали 30 участников из 16 регионов.

В Краснодаре состоялся первый полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», в котором приняли участие 140 конкурсантов из 35 регионов России, показавшие лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценили их и выбрали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.

На торжественной церемонии закрытия в Краснодаре к полуфиналистам обратились руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина и заместитель главы муниципального образования города Краснодар Антон Смертин.

«Два дня профессионалы в сфере туризма и гостеприимства из 35 регионов нашей страны презентовали свои проекты и работали над решением кейсов по совершенствованию туристической привлекательности Краснодарского края. Сегодня мы узнали список сильнейших, тех, кто представит наш сегодняшний полуфинал на итоговой битве «мастеров». Совершенно точно, что в этом конкурсе нет проигравших. Участники, которым удалось окунуться в атмосферу очных этапов конкурса, уже стали победителями — у них появилась возможность стать частью профессионального сообщества «мастеров гостеприимства», найти партнеров для своих проектов, поделиться опытом и лучшими практиками и получить обратную связь от ведущих специалистов отрасли. Первый полуфинал, по мнению всех экспертов, был отмечен высоким уровнем представленных проектов. Уверен, что участники следующих полуфиналов достойно примут вашу эстафету», — прокомментировал руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«Отрадно, что Краснодар удостоен чести принимать полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Туризм сейчас переживает период трансформации, меняются направления, приоритеты. И вопросы квалифицированных кадров выходят на первые позиции в конкурентной борьбе. Сегодня мы увидели много интересных проектов, ждём, что в скором времени они найдут свое воплощение в реальном секторе туриндустрии», — отметила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

«Конкурс «Мастера гостеприимства» оказывает невероятный эффект на всех присутствующих. Видно, как вовлечены конкурсанты, как они заряжаются энергией и обмениваются идеями, которые потом могут вырасти в новые проекты. Мне кажется, главным результатом конкурса можно считать не только его итоги, но и сам процесс — каждый, кто принял участие в полуфинале, приобрел опыт и знания, а также получил бесценные советы от лидеров индустрии. Конечно, нам радостно видеть в числе финалистов проекта представителей нашего региона. Удачи им в финальных состязаниях!» — подчеркнул заместитель главы муниципального образования города Краснодар Антон Смертин.

Список финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам полуфинала в Краснодаре: Басович Татьяна (Волгоградская область), Беляков Станислав (Карачаево-Черкесская Республика), Ветров Александр (Краснодарский край), Гаджияхьяев Мурад (Республика Дагестан), Галка Наталья (Санкт-Петербург), Глухова Любовь (Ярославская область), Ершов Павел (Санкт-Петербург), Жильцов Никита (Санкт-Петербург), Иванов Михаил (Московская область), Иванов Николай (Ростовская область), Марейчев Георгий (Краснодарский край), Меркушева Екатерина (Удмуртская Республика), Момот Вячеслав (Кемеровская область), Рубацкая Екатерина (Краснодарский край), Рязанцев Вадим (Ставропольский край), Сагателян Ася (Ставропольский край), Селезнева Екатерина (Республика Северная Осетия — Алания), Сердюков Сергей (Краснодарский край), Султан Алия (Башкирия), Тельтевский Андрей (Краснодарский край), Тучков Андрей (Ростовская область), Ус Марина (Хабаровский край), Швачко Андрей (Свердловская область), Шуйская Ольга (Краснодарский край).

Список победителей перового полуфинала по компетенциям: Галка Наталья (Санкт-Петербург), Гусева Галина (Ставропольский край), Ершов Павел (Санкт-Петербург), Иванова Серафима (Санкт-Петербург), Клопот Виталий (Татария), Кунина Анна (Краснодарский край), Малышев Константин (Ростовская область), Паращенко Наталья (Краснодарский край).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».