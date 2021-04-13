08:52 05.04.2021

Предположения Роспотребнадзора о завершении эпидемии к августу 2021 года основаны на вероятности достижении к этому времени состояния коллективного иммунитета, но это лишь самый благоприятный сценарий развития ситуации. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя прогноз Роспотребнадзора, он также отметил:

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Читайте подробнее: Врач назвал оптимистичным прогноз о завершении эпидемии COVID-19 к августу

В Туву 3 апреля поступила крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в партии 7,8 тыс. доз препарата.

Читайте подробнее: В Северной Осетии вновь вернули режим ограничений для лиц старше 65 лет

В Северной Осетии вновь ввели режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Их обязали оставаться дома до конца апреля 2021 года. Указ об этом подписал глава республики Вячеслав Битаров .

09:03 05.04.2021

Разработка технологии «обновления» вакцины представляет собой немаловажное событие. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя новое достижение Центра Гамалеи, он пояснил:

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Читайте также: Врач рассказал, что позволит держать под контролем эпидемию COVID-19

09:03 05.04.2021 В Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки подтвердили в 147 случаях. Подобное число заболевших регистрировалось в октябре прошлого года. Всего с начала наблюдения COVID-19 выявили, по информации на 5 апреля, у 55 539 человек. Днем ранее заболели 150 жителей. Выздоровели за все время 50 229 пациентов, или 90,4%, за сутки — 142 человека. Всего скончались 834 саратовца. С начала пандемии проведено свыше 1384 тыс. лабораторных исследований. Об этом: В Саратове заболеваемость COVID-19 вышла на уровень октября 2020 года

09:05 05.04.2021 В Челябинской области на территории торговых центров от COVID-19 привились ещё 1130 граждан. Об этом сообщает региональный минздрав. Вакцинация проходила 3 апреля в ТРК Челябинска. Также впервые её провели в некоторых ТРЦ Магнитогорска и Миасса. Бригады медиков, работавшие в пунктах вакцинации, отмечают активность населения. Читайте также: В челябинских торговых центрах от COVID-19 привили ещё 1130 человек

09:18 05.04.2021 Прибытие вакцины «Спутник V» на Сахалин. sakhalin.gov.ru

09:19 05.04.2021 В Татарии вакцинация от COVID-19 организована в 153 пунктах, в том числе — 50 мобильных пунктов на базе ФАПов, крупных предприятий и мобильных комплексов. Всего в республике по состоянию на 3 апреля привились от коронавируса более 145 тыс. жителей. Читайте подробнее: В Татарии вакцинацию от COVID-19 проводят в 153 пунктах

09:32 05.04.2021 Менее 18% муниципальных и государственных служащих получили прививку от COVID-19 в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, в настоящий момент республика получила 183 692 дозы вакцины от этой инфекции. Об этом: Глава минздрава Башкирии рассказал о тепах вакцинации госслужащих

09:32 05.04.2021 В Челябинской области за 4 апреля обнаружили 122 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе зафиксировали 57 271 пациента с COVID-19. Выздоровели 51 472 пациента. Об этом: Ещё 122 случая COVID-19 выявили в Челябинской области за сутки

09:40 05.04.2021 Специалистов Центра им. Гамалеи рассмешила информация о том, что «российские хакеры» якобы «похитили» план создания вакцины у компании AstraZeneca. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca», — сказал Гинцбург. Об этом: Гинцбург высмеял слухи о «воровстве» плана создания вакцины у AstraZeneca

09:44 05.04.2021 Прививку от коронавируса получили 22 528 жителей Севастополя, по данным на утро 5 апреля, оба компонента вакцины получили 14 193 человека. Данные 5 апреля опубликовала пресс-служба правительства Севастополя. Читайте подробнее: В Севастополе вакцинацию прошли лишь 22,5 тыс. жителей

09:45 05.04.2021 В Дагестане к 5 апреля прививки от коронавируса сделали уже 32 655 человек, что составляет 4,2% от запланированного количества. При этом 28,5 тыс. человек пришли на стационарные пункты вакцинации, еще около 4 тыс. граждан воспользовались услугами мобильных прививочных пунктов, сообщает портал «Мой Дагестан». Подробности в материале: В Дагестане привились от коронавируса 4,2% населения

09:46 05.04.2021 За февраль 2021 года в Санкт-Петербурге скончались 1445 человек с официально установленным диагнозом COVID-19 или клинической картиной этой болезни, но без лабораторного подтверждения коронавируса. Подробности в материале: За февраль в Петербурге 1445 человек умерло от COVID-19

09:58 05.04.2021 На Камчатке, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, скончались от COVID-19 ещё три пациента. За весь период пандемии в крае жертвами коронавируса стали уже 204 человека. Читайте подробнее: На Камчатке увеличилось число жертв COVID-19

10:13 05.04.2021 Некоторые научные учреждения России за минувший год делали безуспешные попытки переманить сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом 5 апреля рассказал директор центра Александр Гинцбург в интервью РИА Новости. Читайте подробнее: Гинцбург рассказал о попытках «переманить» сотрудников центра Гамалеи

10:26 05.04.2021 По состоянию на 5 апреля вакцинацию против COVID-19 в Пензенской области прошли 58 545 человек, из них второй компонент получили 39 890 жителей. В прошедшие выходные поступило еще 6 тыс. доз антиковидной вакцины. Всего в регион доставлено 75 917 доз вакцины «Спутник V». Подробности в материале: В Пензенской области вакцинировали от COVID-19 более 58,5 тыс. человек

10:29 05.04.2021 В России не зафиксировано подделок отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло», — сказал Гинцбург. Читайте также: Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки «Спутника V»

10:37 05.04.2021 С начала пандемии в Пензенской области жертвами коронавируса, по информации на 5 апреля, стали 546 человек. За сутки скончались еще три пациента — 76-летняя и 81-летняя женщины, а также мужчина 33 лет. Читайте подробнее: В Пензенской области с начала апреля 13 человек скончались от COVID-19

10:40 05.04.2021 В Республике Крым подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 апреля. Накануне, 4 апреля, сообщалось о 84 новых носителях инфекции, а 3 апреля — о 81 новом случае. Читайте подробнее: В Крыму снова растёт число носителей коронавируса

10:43 05.04.2021 Пассажиры в общественном транспорте Екатеринбурга чаще всего надевают маски, передаёт корреспондент ИА REGNUM. К такому выводу пришли представители городской администрации, участвовавшие в рейде по соблюдению «масочного режима». Абсолютное большинство горожан и работников общественного транспорта носят маски, лишь единицы уклоняются от этого требования. Впрочем, и те исправляются после замечаний. Читайте также: Жители Екатеринбурга привыкли ездить в общественном транспорте в масках

10:46 05.04.2021 Завершился набор добровольцев для московской части испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом 5 апреля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. «Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», — сказала она. Читайте также: В Москве добровольцы получили инъекции вакциной «Спутник Лайт»

10:48 05.04.2021 Число жертв ковида в Республике Карелия превысило 400 человек. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано еще два летальных случая. Об этом 5 апреля сообщили в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: Число летальных исходов от ковида в Карелии превысило 400 случаев

10:49 05.04.2021 89 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 5 апреля, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1637 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области за сутки выявили 89 носителей коронавируса

10:49 05.04.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки заразились коронавирусом 20 человек, сообщает региональный оперштаб 5 апреля. Об этом: Ещё 20 жителей Республики Калмыкия заразились коронавирусом

10:52 05.04.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 5 апреля. Читайте также: Ещё один житель Калмыкии стал жертвой COVID-19

10:54 05.04.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 апреля в республиканском правительстве. Об этом: В Хакасии выявили 12 новых носителей коронавируса

10:56 05.04.2021 На Сахалине от коронавируса привились уже 40 тыс. человек. Более 30 тыс. жителей островного региона получили обе дозы вакцины. Читайте также: На Сахалине от коронавируса привились уже 40 тыс. человек

11:01 05.04.2021 Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие зарубежные авианаправления пользовались популярностью в марте 2021 года. Были проанализированы билеты, оформленные с 1 января по 29 марта, с вылетами в период с 1 по 31 марта. Из-за коронавируса спрос на перелеты за рубеж по-прежнему сдержанный, и доля зарубежных направлений не превышает 5−6%. Чаще всего путешественники из России сейчас летают в страны ближнего зарубежья и в Турцию. Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья составляет 17 806 рублей за билет в одну сторону. По всем популярным зарубежным направлениям аналитики фиксируют существенное увеличение среднего чека. Наименьшая динамика наблюдается на направлении Москва — Анталья, где средний чек вырос на 13%, с 8467 до 9529 рублей за перелёт в одну сторону. Средний чек за перелёт по направлению Москва — Стамбул вырос на 28%, с 9201 до 11 759 рублей в одну сторону.

11:02 05.04.2021 Человек, привившийся вакциной «Спутник V», может заболеть COVID-19, если ещё не прошло три недели с момента первого или второго укола дозой препарата. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «В каких случаях после вакцинации человек может заболеть: если не прошло еще три недели после первой вакцинации или три недели после второй вакцинации», — сказал Гинцбург. Подробности в материале: Гинцбург рассказал о возможности заболеть после вакцинации «Спутником V»

11:06 05.04.2021 В Туве за минувшую неделю, с 27 марта по 2 апреля, выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, прирост сохранился на уровне предыдущей недели. Читайте подробнее: В Туве выявили девять новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:09 05.04.2021 За минувшие сутки в России выявлено 8646 случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. «За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 7052 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 211 133 человек», — рассказали в штабе. Кроме того, за сутки скончались 343 ковид-пациента. Подробности в материале: В России выявили коронавирус ещё у 8646 человек

11:09 05.04.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» minzdrav-irkutsk.ru

11:11 05.04.2021 В Краснодарском крае за сутки подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 4 апреля, было зарегистрировано 109 новых носителей инфекции. Читайте подробнее: На Кубани выявили ещё 103 носителей коронавируса

11:16 05.04.2021 В Ленинградской области второй раз с начала апреля регистрируют сразу по 16 летальных исходов от ковида. Всего за время пандемии в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 983 человека. Читайте подробнее: В Ленобласти второй раз за апрель регистрируют по 16 смертей от COVID-19

11:17 05.04.2021 Торговые точки Челябинска ждёт тотальная проверка на предмет соблюдения масочного режима. Об этом заявил на совещании в мэрии замглавы города Валерий Смирнов. Сейчас чиновники готовятся. Также не исключены проверки общественного транспорта. К проверочным мероприятиям намерены привлечь полицию и Роспотребнадзор. Читайте подробнее: Магазины Челябинска тотально проверят на соблюдение масочного режима

11:18 05.04.2021 В Воронежской области подтверждено 198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 апреля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 4 апреля, было зарегистрировано 203 новых случая. Об этом: В Воронежской области за сутки скончались десять ковид-пациентов

11:20 05.04.2021 Ещё 49 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 5 апреля — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 22 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрированы четыре летальных исхода. Читайте также: В Рязанской области выявили 49 новых носителей коронавируса

11:22 05.04.2021 За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 707 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 5 апреля в федеральном оперативном штабе. Это всего на четыре случая меньше, чем в предыдущие сутки, и на десять случаев меньше, чем два дня назад. Об этом: В Петербурге немного снизились распространение ковида и смертность от него

11:22 05.04.2021 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 240 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 апреля. Подробности в материале: В Ростовской области выявили ещё 240 носителей коронавируса

11:29 05.04.2021 В Ростовской области за последние сутки скончались пять пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 апреля. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19

11:30 05.04.2021 Тува по вакцинации от коронавируса опережает общероссийские показатели. По словам главы региона Шолбана Кара-оола, по ситуации на 5 апреля здесь привито около 14 тыс. местных жителей, или 11,4% от плана против 10,3% в среднем по РФ. Читайте подробнее: В Туве против коронавируса привили 11,4% от плана

11:32 05.04.2021 В Свердловской области подтвердили ещё 141 случай заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. С начала пандемии COVID-19 в области выявили уже 83 192 таких случая. Для сравнения: 4 апреля 2021 года в регионе зарегистрировали 136 носителей коронавируса. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявлен ещё 141 носитель коронавируса

11:38 05.04.2021 Около 5% жителей Ростовской области стали участниками прививочной кампании от COVID-19, получив обе дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Читайте также: 5% жителей Ростовской области получили обе дозы вакцины от COVID-19

11:41 05.04.2021 В Пензенской области, по информации на 5 апреля, число случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии возросло до 42 527. За сутки заболели 102 человека, а днем ранее — 100 жителей области. Побороть коронавирусную инфекцию смогли всего 39 570 пациентов, или 93,1% от общего числа заболевших. За сутки выписались 137 человек. Скончались от последствий заражения коронавирусом в общем итоге 546 пациентов, трое — за последние 24 часа. Подробности в материале: В Пензенской области подтверждено 102 новых случая коронавируса

11:41 05.04.2021 В Саратовской области новыми жертвами коронавируса за сутки стали пять пациентов — женщины в возрасте от 50 до 79 лет. По информации на 5 апреля, 839 жителей региона скончались от COVID-19 с начала наблюдения. Читайте подробнее: В Саратовской области от коронавируса скончались пять женщин

11:42 05.04.2021 В Кабардино-Балкарии закрылся первый ковидный госпиталь, который был развернут на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. После проведения дезинфекции центр возобновит свою работу в штатном режиме, сообщили 5 апреля в пресс-службе регионального минздрава. Читайте также: В Кабардино-Балкарии закрыли самый первый ковидный госпиталь

11:54 05.04.2021 В Свердловской области выписали уже 76 587 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. 5 апреля 2021 года зафиксировано 152 такие выписки, 4 апреля — 147. Продолжается лечение 1698 пациентов с COVID-19 в состоянии средней тяжести, состояние ещё 291 человека оценивается как тяжёлое (149 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 86 — на ИВЛ). Подробности в материале: Уже более 76,5 тыс. жителей Среднего Урала победили COVID-19

11:58 05.04.2021 Акции по ранней профилактике заболеваний возобновили в Краснодарском крае, в течение апреля планируется провести целый ряд таких мероприятий в городах и районах региона. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе администрации края. Подробности в материале: На Кубани возобновили проведение акций по профилактике заболеваний

11:59 05.04.2021 В Ледовом дворце Санкт-Петербурга, служащем домашней ареной хоккейного клуба СКА, в дни проведения хоккейных матчей будет работать пункт вакцинации от коронавируса. Первым днем работы пункта станет вторник, 6 апреля. Об этом: В Петербурге разъяснили порядок вакцинации на хоккейных матчах

12:07 05.04.2021 За истекшие сутки в Москве выявили 1876 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщили в оперативном штабе столицы. По данным штаба, за сутки скончались 50 ковид-пациентов, был госпитализирован 731 человек. Справились с болезнью и были выписаны 815 пациентов. Об этом: В Москве за сутки выявили коронавирус у 1876 человек

12:13 05.04.2021 Еще одна партия вакцины от COVID-19 поступила в Самарскую область. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Сообщается, что поступившие 19,2 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в ближайшее время будут доставлены в медорганизации области. Подробности в материале: В Самарскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19

12:17 05.04.2021 В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 практически сравнялось с выявленными случаями заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Чувашии выявлено 23 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:21 05.04.2021 В Псковской области распространение коронавирусной инфекции вновь ускорилось. За прошедшую неделю в регионе число выявленных случаев инфицирования увеличилось почти на 20%. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Читайте подробнее: В Псковской области ускорилось распространение коронавируса

12:30 05.04.2021 В Новгородской области за минувшие сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай больше, чем сутками ранее, и на два случая больше, чем два дня назад, сообщили 5 апреля в региональном оперштабе. Об этом: На Новгородчине ежедневно выявляется чуть более 40 новых случаев ковида

12:34 05.04.2021 В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом почти сравнялось с количество вылечившихся пациентов. Читайте также: В Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

12:44 05.04.2021 Число жителей России, желающих вакцинироваться от COVID-19, растёт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться [от COVID-19]», — сказал Песков. Читайте также: Песков заявил о росте числа желающих привиться от COVID-19

12:49 05.04.2021 Вакцинация от коронавируса. minzdravtuva.ru

12:51 05.04.2021 В Мурманской области в очереди на прививку от COVID-19 стоят более 9 тысяч человек, сообщил глава регионального минздрава. Читайте также: В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 35 тысяч человек

12:53 05.04.2021 В Татарии за минувший день коронавирусная инфекция зарегистрирована среди 35 человек. Днем ранее заболевание выявили у 34 жителей. Всего, по информации на 5 апреля, подтверждено 19 597 случаев инфицирования. Выздоровели 16 606 пациентов, за сутки — девять человек. За все время произошло 426 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, еще три — за последние 24 часа. Читайте подробнее: В Татарии за сутки 35 человек стали носителями коронавируса

12:53 05.04.2021 В Дагестане за прошедшие сутки выявлено еще 43 заразившихся коронавирусом. Общее число носителей инфекции в регионе достигло 31 264 человек, сообщили 5 апреля в федеральном оперативном штабе Об этом: В Дагестане еще 43 человека заразились коронавирусом

13:00 05.04.2021 В Белгородской области 5 апреля подтверждены 84 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 17 пациентов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 1088 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области подтвердили 84 новых случая заражения коронавирусом

13:03 05.04.2021 В Карачаево-Черкесии число заразившихся коронавирусом увеличилось за прошедшие сутки на 13 человек. Общее количество выявленных случаев заражения составило 19 576, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых ковид-пациентов

13:04 05.04.2021 В Саратовскую область всего, по данным на 5 апреля, поступило 117 тыс. доз вакцины от коронавируса. Сегодня в регионе приняли ещё 12,3 тыс. доз вакцины «Спутник V». Также на текущей неделе региональный минздрав ожидает поступления порядка 1,5 тыс. доз вакцины «КовиВак». Читайте также: В Саратовскую область поступило ещё 12,3 тыс. доз антиковидной вакцины

13:14 05.04.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 19 зарегистрированы в Кургане, сообщает 5 апреля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 39 случаев. Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявлено 39 заражений коронавирусом

13:17 05.04.2021 В Чечне в настоящее время остаются в числе «активных» больных всего 194 человека. За прошедшие сутки подтвержден коронавирус еще у 11 жителей региона. Такие данные приводит 5 апреля федеральный оперативный штаб. Об этом: В Чечне подтвержден коронавирус у 11 человек

13:21 05.04.2021 В Екатеринбурге 5 апреля прошли проверки соблюдения масочного режима водителями и пассажирам общественного транспорта. Проверяющие в целом оказались удовлетворены дисциплиной граждан. Хотя попались и нарушители. Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте также: Все ли носят маски в общественном транспорте Екатеринбурга? Фоторепортаж

13:23 05.04.2021 В Югре за сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество — 17 случаев — зафиксировано в Ханты-Мансийске, сообщает 5 апреля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 69 случаев. Подробности в материале: В Югре за сутки коронавирус выявили у 70 человек

13:25 05.04.2021 В Республику Алтай 3 апреля поступила большая партия вакцины от коронавируса в 5,6 тыс. доз. «Таким образом, всего Республика Алтай получила 16 302 двухкомпонентные дозы. Темпы вакцинации в ближайшее время должны значительно ускориться», — отметил глава региона Олег Хорохордин. Подробности в материале: «Темпы вакцинации должны ускориться»: Алтай получил 5,6 тыс. доз вакцины

13:30 05.04.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 5 апреля. Днём ранее, 4 апреля, в регионе было зарегистрировано 57 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 637 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявили 56 носителей коронавируса

13:31 05.04.2021 В Ингушетии, по данным на утро 5 апреля, в ковидных госпиталях проходят лечение 85 человек. Среди них только 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 13 из них, сообщили в региональном оперативном штабе. Двоим больным потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ. Подробности в материале: В Ингушетии остаются в тяжелом состоянии 13 пациентов с COVID-19

13:32 05.04.2021 Республика Калмыкия получила крупную партию антиковидной вакцины, рассчитанную на девять тысяч участников прививочной кампании. Об этом сообщил калмыцкий хирург Бадма Башанкаев. Подробности в материале: Калмыкия получила около девяти тысяч доз антиковидной вакцины

13:36 05.04.2021 В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая. Читайте также: В Тюменской области за сутки выявлен 51 человек с COVID-19

13:43 05.04.2021 По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 5 апреля в регионе зарегистрировано 39 167 случаев коронавируса (+75 за сутки), в том числе у 2 302 детей. При этом 36 351 пациент выздоровел (+40 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчина в возрасте 78 лет, женщины в возрасте 66 лет, 69 лет, 81 года, 83 лет, 86 лет. Общее количество жертв COVID-19 в регионе составляет уже 1652 человека. Об этом: В Новосибирской области жертвами COVID-19 стали уже более 1650 человек

13:43 05.04.2021 На Ямале за сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Из них шесть случаев зарегистрировано среди вахтовых работников. Об этом сообщает 5 апреля региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений на 22 случая. Подробности в материале: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 21 человека

13:43 05.04.2021 По состоянию на 5 апреля в Красноярском крае выявлено 67 394 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 120 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Красноярском крае скончались ещё десять пациентов с COVID-19

13:45 05.04.2021 В Адыгее за прошедшие сутки, 4 апреля, два человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число жителей республики, которые не смогли побороть болезнь, достигло 167 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Адыгее скончались двое ковид-пациентов

13:50 05.04.2021 199 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе было выявлено 56 732 случая заражения этой инфекцией. Об этом: В Самарской области за сутки выявили 199 новых носителей коронавируса

13:50 05.04.2021 В Оренбургской области за сутки, на 5 апреля, выявлено 84 заражения коронавирусом. Показатель держится на том же уровне, что и днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Новые случаи отмечены в 24 муниципальных образованиях. Среди 84 носителей коронавируса трое — это дети. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 40 431 случай заражения. На 100 тыс. населения приходится 2051,26 фактов заболевания. Читайте также: В Оренбуржье выявлено ещё 84 заражения коронавирусом

14:04 05.04.2021 В Оренбургской области до 19 апреля продлены ограничения, которые накладывают запрет на работу кальянных, ночных клубов и продажу напитков на розлив, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Губернатор Денис Паслер внёс изменения в Указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции». Читайте подробнее: В Оренбуржье под запретом оставили работу кальянных и ночных клубов

14:17 05.04.2021 В Пермском крае за сутки выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 5 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19. Такой же суточный показатель отмечен и днем ранее. Лечение в больницах получают 23 пермяка, дома под меднаблюдением находятся 89 человек. Среди новых носителей коронавируса восемь детей. Читайте также: В Прикамье выявлено 112 новых заражений коронавирусом

14:26 05.04.2021 В Городской больнице №38 имени Н.А. Семашко в городе Пушкине завершили процедуру дезинфекции после завершения работы больницы в режиме инфекционного госпиталя. С 6 апреля все отделения этого стационара начнут работу в штатном режиме. Об этом: Больница в Пушкине вернётся к штатной работе после дезинфекции

14:27 05.04.2021 В Иркутскую область для массовой вакцинации от коронавируса поступило порядка 11,5 тысячи доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник-V). Об этом 5 апреля главе региона Игорю Кобзеву доложил министр здравоохранения Яков Сандаков на заседании оперштаба. По его словам, следующая партия вакцины поступит в конце недели. Таким образом, всего регион получил уже 129,9 тысячи доз препаратов для вакцинации от COVID-19. Известно, что первым компонентом вакцинировано 104 435 человек, в том числе 36 554 человека старше 60 лет. Полный курс вакцинации прошли 72 316 человек, из которых около 27 тысяч — люди пожилого возраста. Подробности в материале: В Приангарье поступила большая партия вакцины от COVID-19

14:37 05.04.2021 Вакцинация от коронавируса в торговом центре. Челябинская область. zdrav74.ru.

14:47 05.04.2021 В Волгоградской области 5 апреля подтверждены 112 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2263 человека, Выздоровели ещё 102 пациента, скончались пятеро, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Волгоградской области подтвердили ещё 112 случаев заражения коронавирусом

14:47 05.04.2021 В ЛНР завершили вакцинацию военных от COVID-19 и начали готовиться к параду Победы. Подробности в материале: В ЛНР привили от COVID-19 весь личный состав Народной милиции — Пасечник

14:51 05.04.2021 Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, грозит ли коронавирусная инфекция аллергикам в большей степени, чем остальным людям. Он рассказал об этом в своём Instagram. Какой-либо связи между COVID-19 и проявлениями аллергии специалисты пока не выявили, отметил Комаровский. Он призвал людей, имеющих склонность к аллергии, следовать всем санитарным требованиями и беречься от заражения, как и всем остальным. Читайте также: Доктор Комаровский рассказал, связаны ли аллергия и COVID-19

15:09 05.04.2021 Вакцинация сотрудников МЧС против коронавируса. Источник: 38.mchs.gov.ru

15:10 05.04.2021 Российский фонд прямых инвестиций договорился с одной из фармацевтических компаний Индии о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ. «РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», — говорится в сообщении пресс-службы. Об этом: РФПИ договорился с Индией о производстве 100 млн доз «Спутника V» в год

15:12 05.04.2021 Архангельская область с начала массовой вакцинации получила более 65 тысяч доз вакцины от COVID-19, прививку сделали более 50 тысяч человек. Об этом: Более 50 тысяч жителей Архангельской области сделали прививку от COVID-19

15:21 05.04.2021 Компания Panacea Biotec, которая является одним из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии, будет ежегодно выпускать 100 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Соответствующая договорённость о партнёрстве достигнута между компанией и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 5 апреля сообщили в фонде. Подробности в материале: В Индии будут производить 100 млн доз «Спутника V» в год

15:23 05.04.2021 Актриса Нонна Гришаева прошла вакцинацию от коронавируса, чтобы не рисковать здоровьем своих близких. Об этом она рассказала 5 апреля в эфире телеканала «360». «Я устала бояться за своих близких, знакомых, коллег и друзей. Я не захотела рисковать их жизнями, поэтому поставила вакцину от коронавируса», — пояснила актриса. Об этом: Нонна Гришаева поставила прививку от COVID-19

15:29 05.04.2021 Все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказались подверженными последствиям пандемии: у тех, кто перенес COVID-19, увеличился риск осложнений, а у тех, кто не заболел, наблюдается гиподинамия, увеличение массы тела, рост потребления алкоголя и стресс, что также оказывает влияние на смертность. Об этом 5 апреля рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов на конгрессе «Человек и лекарство». Об этом: Кардиолог рассказал о последствиях заболевания COVID-19 для сердца

15:35 05.04.2021 Первую крупную партию российской вакцины «ЭпиВакКорона» в составе более чем 230 тысяч доз направили 5 апреля в 40 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «Первая крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона» направлена в регионы. 5 апреля более 230 тысяч комплектов вакцины «Эпиваккорона» направлены в более чем 40 субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Роспотребнадзор направил крупную партию «ЭпиВакКороны» в регионы России

15:35 05.04.2021 Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Кремля. Подробности в материале: Путин обсудил поставки «Спутника V» с главой Вьетнама

15:42 05.04.2021 В настоящее время в Санкт-Петербурге в 13 городских и двух федеральных стационарах развернуто 5347 инфекционных коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Из них на 5 апреля свободно 17%, или 915 коек, сообщили в Смольном. Об этом: В Петербурге пустуют 17% коек для лечения коронавируса

15:46 05.04.2021 Штабом по ведению и контролю ковидного протокола международного ралли-рейда «Шёлковый путь» руководит главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. «Я рад тому, что столь масштабное спортивное мероприятие проходит на территории России и Монголии, что после вынужденного перерыва появилась возможность проведения таких грандиозных соревнований», — сказал Проценко. Подробности в материале: Проценко возглавил антиковидный штаб ралли «Шёлковый путь»

16:00 05.04.2021 Прививаться от COVID-19 пациентам с онкологическими заболеваниями не только можно, но и нужно. Об этом в ходе конгресса «Человек и лекарство» заявил директор НМИЦ радиологии им. Герцена, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, отвечая на соответствующий вопрос. «[Вакцинация от COVID-19 для онкобольных] не только возможна, но и необходима», — сказал Каприн. Читайте подробнее: В Минздраве назвали необходимой вакцинацию онкобольных от COVID-19

16:18 05.04.2021 Массовая вакцинация от коронавируса в торговом центре в Челябинске. Источник: zdrav74.ru

16:37 05.04.2021 Губернатор Ленинградской области призвал подчиненных вернуться к жёсткому контролю за соблюдением жителями и гостями региона коронавирусных ограничений. Читайте также: Глава Ленобласти предложил вернуться к жёсткому контролю ковид-ограничений

16:40 05.04.2021 Новый руководитель Клинической больницы № 8 ФМБА России в Обнинске Олег Ярошенко получил первый компонент вакцины от COVID-19, сообщили 5 апреля в медицинском учреждении. Прививку Олег Ярошенко сделал, чтобы показать личный пример. Читайте подробнее: В калужском Обнинске от COVID-19 привился директор Клинической больницы № 8

16:56 05.04.2021 В Новгородской области в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров может быть вновь введен режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан, сообщает 5 апреля пресс-центр регионального правительства. Кроме того, власти потребовали строгого соблюдения масочного режима. Читайте также: В Новгородской области могут возобновить самоизоляцию для пожилых людей

16:57 05.04.2021 В Калуге за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 5 апреля областной минздрав. Всего с начала пандемии в регионе скончались 288 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Калуге за сутки скончались ещё два человека с COVID-19

16:58 05.04.2021 Партия вакцины «Спутник V» в количестве 42,5 тысячи доз поступила в Ивановскую область, сообщили 5 апреля в пресс-службе правительства региона. Читайте также: Ивановская область получила крупную партию вакцины против коронавируса

17:12 05.04.2021 В Новгородской области первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 29 154 человека, это составляет 4,88% от численности населения региона. Полностью завершили вакцинацию, состоящую из двух прививок, 21 902 человека, сообщили 5 апреля в пресс-центре областного правительства. Читайте подробнее: В Новгородской области вакцинировали от ковида около 30 тыс. жителей

17:29 05.04.2021 В торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга и Нижнего Тагила вакцинировали от коронавируса чуть менее 800 жителей Свердловской области в первые дни апреля 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. В торговом центре «О'КЕЙ» 2−3 апреля поставили прививку 600 жителям. В Нижнем Тагиле вакцинация проводили сотрудники Демидовской городской больницы в ТЦ «DEPO». Там результат оказался более скромным — 170 человек. Опыт вакцинации в ТЦ признан успешным, отметили в штабе. Подробности в материале: Свердловские власти отчитались о вакцинации в торговых центрах

17:30 05.04.2021 В Ленинградской области привились от коронавирус 80,1 тыс. жителей, из них 52,1 тыс. человек получили оба компонента вакцины «Спутник V». Об этом: В Ленобласти привили от коронавируса более 80 тыс. человек

17:42 05.04.2021 Кошки, собаки и тигры могут заразиться COVID от людей, утверждает Всемирная организация здравоохранения.

17:43 05.04.2021 В Свердловской области завершили вакцинацию от коронавируса уже 168 711 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона. Первый компонент прививки поставили себе почти на 40% больше людей — 233 121 человек. Данные актуальны на 5 апреля 2021 года. Всего в регионе выздоровели после COVID-19 уже более 76,5 тыс. человек. Всего подтверждено 83 192 случая заражения коронавирусом, скончались от COVID-19 уже 2779 человек. Читайте подробнее: На Среднем Урале полностью привили от коронавируса более 168 тыс. человек

18:19 05.04.2021 Концерт деятелей шоу-бизнеса в Ледовом дворце Пскова вызвал волну осуждения в регионе из-за массового несоблюдения ковидных ограничений. Губернатор Псковской области поручил провести проверки и наказать за нарушения, об этом 5 апреля сообщил на своей странице в одной из социальных сетей сам Михаил Ведерников. Подробности в материале: После концерта с массовым нарушением ограничений в Пскове идут проверки

18:58 05.04.2021 Всемирная организация здравоохранения рекомендует больным COVID-19 ограничивать контакты с домашними питомцами и другими животными, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Читайте подробнее: ВОЗ рекомендует больным COVID-19 ограничивать контакты с животными

19:07 05.04.2021 Вакцинация от коронавируса. Челябинская область. Источник: zdrav74.ru

19:54 05.04.2021 В Вооружённых силах по состоянию на 5 апреля выявлено 453 носителя коронавирусной инфекции, более 32 тысяч военнослужащих переболели COVID-19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Читайте также: В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в Вооружённых силах

20:36 05.04.2021 В Туву поступила вакцина от коронавируса. Источник: minzdravtuva.ru

20:42 05.04.2021 По результатам прошедшей недели (29 марта — 4 апреля) темпы распространения коронавируса в Псковской области увеличились на 20%.

21:09 05.04.2021 В Ненецком автономном округе вакцинацию от COVID-19 завершили 2764 человека, в процессе вакцинации находятся ещё 1407 человек. Читайте подробнее: В Ненецком АО вакцинацию от COVID-19 завершили 2,7 тысячи человек

21:33 05.04.2021 Вакцинация сотрудников МЧС против коронавируса. Источник: 38.mchs.gov.ru.

21:55 05.04.2021 В Санкт-Петербурге за 13-ю календарную неделю 2021 года, с 29 марта по 4 апреля, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 и подозрением на него увеличилось на 2,4% в сравнении с предыдущей неделей. Среднее число госпитализаций в сутки на 12-й неделе было 293,6 случая, на 13-й неделе — 300,6 случая. Подробности в материале: Количество госпитализаций с ковидом в Петербурге за неделю увеличилось

22:34 05.04.2021 Вакцинация против коронавируса. Дарья Драй © ИА REGNUM

23:00 05.04.2021 Массовая вакцинация от коронавируса в Челябинской области. Источник: zdrav74.ru

23:30 05.04.2021 Власти Коми смягчили антиковидный режим — театры и концертные площадки теперь можно заполнять без ограничений. Читайте также: Власти Коми сняли ограничения на заполняемость театров

01:26 06.04.2021 Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что на территории России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом она сказал в опубликованном 6 апреля интервью газете «Известия». Читайте также: В России выявили 81 случай заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2

02:32 06.04.2021 До 40% жителей России имеют антитела к коронавирусу нового типа, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: В Роспотребнадзоре оценили число жителей России с антителами к COVID-19

03:10 06.04.2021 В Томскую область поступило 13 300 доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в областной администрации. Читайте также: Томская область получила ещё 13,3 тыс. доз вакцины от коронавируса

06:13 06.04.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 331. Об этом утром 6 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Бурятии с начала эпидемии скончались почти 800 пациентов с COVID-19

07:05 06.04.2021 Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Хакасии — 70-летний и 73-летний мужчины, а также 80-летняя женщина. Об этом: Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё три человека

07:14 06.04.2021 На 6 апреля в Приморье зарегистрирован 42 661 носитель SARS-CoV-2, выздоровел 39 671 пациент (+194 за сутки). На амбулаторном и стационарном лечении находятся более 900 человек. От осложнений COVID-19 умерли 689 приморцев — два пациента за последние сутки. Об этом: За сутки в Приморье скончались от COVID-19 ещё два пациента

07:16 06.04.2021 В Республику Тыва поступила крупная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак». Население проводит вакцинацию. minzdravtuva.ru

07:17 06.04.2021 На утро 6 апреля в Приморье 49 406 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Читайте также: В Приморье вакцинировались от коронавируса уже более 49 тыс. человек

07:31 06.04.2021 На 6 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 50 863 носителя SARS-CoV-2, 48 502 пациента выздоровели, скончались от COVID-19 уже 356 человек. Об этом: В Хабаровском крае COVID-19 унёс жизни более 350 человек

08:02 06.04.2021 В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 81-летний житель Усть-Коксинского района и 70-летний житель Чойского района скончались в феврале 2021 года. Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 стали ещё два жителя Горного Алтая

08:09 06.04.2021 В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались житель Киселёвска 1930 года рождения и жительница Прокопьевского района 1949 года рождения. Читайте также: В Кузбассе за сутки скончались два пациента с коронавирусом

08:14 06.04.2021 В Чувашию поступило ещё 9 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» (торговая марка «Спутник V»). Читайте подробнее: Чувашия получила новую партию вакцины от коронавируса

08:18 06.04.2021 Российские специалисты подтвердили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в опубликованном 6 апреля интервью газете «Известия» "Это говорит о том, что мы всё-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные», — пояснила Попова. Об этом: В РФ зафиксирован 81 случай заражения британским штаммом SARS-CoV-2

08:26 06.04.2021 На 6 апреля в Якутию поступило 100 912 доз вакцины. Первую прививку получили 62 150 жителей республики, в том числе за сутки — 1408. Полный курс вакцинации прошли 53 186 человек (+341 за день). Подробности в материале: В Якутии в сутки вакцинируют от коронавируса более 1,7 тыс. человек

08:36 06.04.2021 С 7 апреля вакцинацию против коронавируса можно будет пройти ещё в двух торговых центрах Москвы — «Эльбрус» и «Парк-хаус».

08:42 06.04.2021 В Ставропольском крае приняли участие в прививочной кампании от коронавируса уже более 109 тыс. человек жителей. Среди них 53 тыс. жителей пожилого возраста. Об этом 5 апреля сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Об этом: На Ставрополье привились от коронавируса 109 тыс. жителей

08:45 06.04.2021 Снижение заболеваемости ОРВИ и внебольничных пневмоний зафиксировано в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что за минувшую неделю в сравнении с прошлой неделей было зафиксировано уменьшение числа заболеваний ОРВИ на 6,9% и внебольничной пневмонией — на 2,1%. Читайте подробнее: В Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмонией

08:49 06.04.2021 В Югре за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество — 21 случай — зафиксирован в Ханты-Мансийске, сообщает 6 апреля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 70 случаев. Подробности в материале: В Югре за сутки коронавирус выявлен у 59 человек

08:54 06.04.2021 Департамент соцзащиты Москвы: социальные помощники проинформировали полмиллиона москвичей старшего возраста о возможности вакцинации.

08:56 06.04.2021 Обходы проходят в будние дни с 10:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. Узнать сотрудника социальной службы можно по специальным бейджам, в которых указаны имя работника, название центра социального обслуживания и подпись начальника окружного управления социальной защиты населения.

08:56 06.04.2021 Поквартирные обходы стартовали в Москве 24 марта.

08:57 06.04.2021 В Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки зарегистрировали в 148 случаях. Всего с начала наблюдения COVID-19 выявили, по информации на 6 апреля, у 55 687 человек. Днем ранее заболели 147 жителей. Выздоровели за все время 50 368 пациентов, или 90,4%, за сутки — 139 человек. Скончались 839 саратовцев. Подробности в материале: В Саратовской области за сутки носителями коронавируса стали 148 жителей

08:58 06.04.2021 Сотрудники социальной службы также могут дать пояснения по некоторым часто задаваемым вопросам по поводу вакцинации. Самые популярные из них опубликованы на портале «Я-Дома».

09:13 06.04.2021 В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась, но при этом остаётся выше недельного эпидемического порога. Подробности в материале: Жители Ульяновской области не болеют гриппом

09:20 06.04.2021 С начала пандемии в округе зарегистрировано 736 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 709 (+14 за сутки), скончались шесть человек. Читайте подробнее: На Чукотке увеличилось число жертв COVID-19

09:22 06.04.2021 Мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроются в екатеринбургских торговых центрах «Мега» и «Дирижабль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. В «Дирижабле» первый компонент будут вводить 6 и 8 апреля 2021 года с 11:00 до 14:00 (местное время), второй — 27 и 29 апреля с 11:00 до 14:00. В «Меге» первый этап вакцинации пройдёт 8 и 12 апреля с 10:00 до 17:00, второй — 29 апреля и 4 мая с 10:00 до 17:00. Предыдущий опыт выездных акций был признан успешным, поэтому такую практику будут применять и дальше, уточнил главный эпидемиолог города Александр Харитонов. Читайте подробнее: Ещё в двух ТЦ Екатеринбурга открыли пункты вакцинации от коронавируса

09:23 06.04.2021 В феврале 2021 года смертность от новой коронавирусной инфекции в Свердловской области упала почти вдвое по сравнению с февралём 2020 года. Об этом сообщает Росстат. Статистическое ведомство установило, что в феврале 2021 года от COVID-19 в регионе скончались 720 человек. Для сравнения: в феврале 2020 года в области зарегистрировали 1364 случая смерти из-за новой коронавирусной инфекции. В Челябинской области за февраль 2021 года зафиксировано 289 случаев смерти от COVID-19. Подробности в материале: В Свердловской области почти вдвое снизилась смертность от COVID-19

09:23 06.04.2021 Москвичам старше 60 лет рассказывают о пользе вакцинации участники поквартирного обхода, сообщил 6 апреля глава департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак. По его словам, социальные помощники начали поквартирный обход 24 марта. Подробности в материале: Москвичам 60+ помогают записаться на вакцинацию

09:23 06.04.2021 На Чукотке полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 4,5 тыс. человек. Читайте подробнее: На Чукотке в сутки прививают от коронавируса не более 150 человек

09:32 06.04.2021 В Тульской области 91 тыс. жителей привиты первым компонентом вакцины против коронавируса, 60 тыс. жителей получили второй компонент вакцины. Об этом: В Туле от коронавируса привили 15% всех жителей

09:35 06.04.2021 В Еврейской АО началось планирование празднования Дня весны и труда и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проведение массовых мероприятий будет возможно только при стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке, прогнозировать которую пока рано. Читайте также: В Еврейской АО планируют массово встретить Первомай и День Победы

09:42 06.04.2021 В Ставропольском крае за последние сутки, 5 апреля, выявлен всего 31 новый случай заражения коронавирусом. Это наименьший показатель за последние более чем полгода. Общее число носителей коронавируса достигло в крае 50 959 человек. Об этом сообщил 6 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров Об этом: На Ставрополье зафиксирован рекордно низкий прирост ковид-пациентов

09:44 06.04.2021 В Москве за сутки выявлено 1747 новых заболевших COVID-19.

09:45 06.04.2021 В Челябинской области за 5 апреля выявили 121 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. За 4 апреля было выявлено 122 заразившихся. Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 57 392 ковид-пациента. Об этом: В Челябинской области снова снизилось число выявленных ковид-пациентов

09:52 06.04.2021 С 7 апреля в московских торговых центрах «Эльбрус» и «Парк-хаус» начнут работать пункты вакцинации, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы. Отмечается, что вакцинация полностью бесплатна, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, если имеется в наличии. Прививка доступна для всех желающих старше 18 лет. Об этом: Ещё в двух ТЦ Москвы откроются пункты вакцинации

09:58 06.04.2021 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 122,1 млн. Об этом 6 апреля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте подробнее: В России проведено свыше 122 млн тестов на коронавирус

09:59 06.04.2021 С начала 2021 года на вокзалах Дальневосточной магистрали проведено 28 комплексных мероприятий по противовирусной обработке помещений, сообщили 6 апреля в РЖД. Усиленная санитарная обработка прошла на вокзальных комплексах в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Облучье, Ружино, Бире и др. Дезинфекционные работы выполнялись специализированным санитарными службами, частными лицензированными компаниями и подразделениями МЧС. Также совместно с представителями Роспотребнадзора и Дальневосточного управления МВД на транспорте за три месяца 2021 года проведено 54 проверки соблюдения противоэпидемических мер.

10:00 06.04.2021 Для борьбы с распространением вирусных инфекций на вокзалах ДВЖД установлено около 40 бактерицидных рециркуляторов воздуха. Работники пассажирского комплекса Дальневосточной магистрали полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Создан месячный запас масок и перчаток, в наличии более 102 литров геля-антисептика и 18,6 тонны средства для дезинфекции поверхностей.

10:00 06.04.2021 На ряде вокзалов ДВЖД функционируют инфракрасные системы измерения температуры бесконтактным методом.

10:01 06.04.2021 Для минимизации контакта между пассажирами на вокзалах магистрали нанесены метки, указывающие безопасное расстояние в 1,5 метра. В залах ожидания соблюдается социальная дистанция, ведется регулярное профилактическое оповещение, размещены информационные плакаты о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

10:01 06.04.2021 Медицинские пункты вокзалов дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

10:01 06.04.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 6 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2757 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 588 человек, +21 за последние сутки) и ОРВИ (27 347 человек, +62 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 243 (+4 за последние сутки), из них 96 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ. Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 11 человек

10:05 06.04.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 6 апреля. Днём ранее в регионе выявили 20 носителей коронавируса. Подробности в материале: Суточный прирост носителей коронавируса в Калмыкии сократился до 18 человек

10:07 06.04.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем накануне, 5 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 36 331. Читайте также: 45 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Бурятии

10:08 06.04.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 6 апреля от коронавируса привились 107 174 человека (+3045 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что из общего числа 36 171 человек (+1880 за последние сутки) получил первую прививку и 71 003 человека полностью привиты (+1165 за последние сутки). Читайте подробнее: Алтайский край получил крупную партию вакцины от COVID-19

10:08 06.04.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 6 апреля. Подробности в материале: В Калмыкии скончался ещё один пациент с COVID-19

10:11 06.04.2021 В городе Гай Оренбургской области за первый квартал 2021 года по решению суда к административной ответственности привлечены 44 горожанина за нарушение масочного режима. Общий объем штрафов составил 48 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судебной инстанции. Читайте подробнее: За нарушение масочного режима оштрафованы 44 жителя Гая в Оренбуржье

10:12 06.04.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2167 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 6 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 62 739 человек (+167 за последние сутки). Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё семь пациентов

10:14 06.04.2021 За истекшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 361 человека, сообщили 6 апреля в городском оперативном штабе. Суточный уровень тестирования в городе немного сократился по сравнению с предыдущими сутками, но в целом остаётся высоким. Об этом: В Петербурге обследовали на коронавирус еще более 12 тыс. человек

10:24 06.04.2021 На территории Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи выделена площадка под строительство клинико-диагностического лабораторного комплекса. По словам врио министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, необходимость создания крупной централизованной лаборатории назрела давно, а напряженная работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции еще раз это доказала, что сроки этиологической расшифровки возбудителей заболевания нужно сокращать до минимума. Об этом: В Пензе начали строительство диагностического лабораторного комплекса

10:34 06.04.2021 По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 6 апреля в регионе зарегистрировано 39 246 случаев коронавируса (+79 за сутки), в том числе у 2308 детей (+6 за сутки). При этом 36 448 пациентов выздоровели (+97 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 74 года, 83 года и женщины в возрасте 73 года, 82 года, 83 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1658 человек. Читайте также: В Новосибирской области от COVID-19 скончались ещё шесть человек

10:36 06.04.2021 В Республике Карелия продолжают регистрироваться новые летальные исходы от COVID-19. Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано три смерти. Подробности в материале: В Карелии от ковида скончалась 35-летняя женщина

10:43 06.04.2021 Забайкальские власти нетрадиционно подошли к вопросу агитации в пользу массовой вакцинации от коронавируса. Как сообщает 6 апреля пресс-служба краевого правительства, к работе готовится приступить специально обученный медиакорпус помощников. Он займется публикацией полезной информации о защите от вируса, съёмками еженедельного информационно-развлекательного контента на площадках TikTok и Instagram, проведением акций и флешмобов в режимах онлайн и офлайн. Зампред правительства региона Андрей Гурулев подчеркнул особую значимость информирования населения о пользе прививки. Об этом: В Забайкалье к кампании по вакцинации от COVID-19 подключили тиктокеров

10:44 06.04.2021 В феврале 2021 года в Воронежской области скончались 380 пациентов с COVID-19 — в 322 случаях наличие вируса было подтверждено, в остальных предположительно. Всего с начала пандемии в регионе скончался 2881 пациент с коронавирусом. Об этом: В Воронежской области в январе — феврале смертность выросла на 24%

10:47 06.04.2021 Прививочный кабинет. Дарья Драй © ИА REGNUM

11:01 06.04.2021 В Республике Крым подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 апреля. Накануне, 5 апреля, сообщалось о 86 новых случаях заражения. Подробности в материале: В Крыму коронавирус унёс жизни 1,1 тыс. человек

11:02 06.04.2021 В Тюменскую область поступило ещё 9525 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Об этом сообщает региональный оперативный штаб. На 6 апреля общее число доз поступившей в регион вакцины составляет 80 267. Вакцинировано от коронавируса 61 238 человек. Прошёл полный курс вакцинации в два этапа 49 221 тюменец. В листе ожидания находятся 36 511 человек, записаны на вакцинацию 8615 человек. Читайте также: В Тюменской области вакцинированы от коронавируса свыше 61 тыс. человек

11:02 06.04.2021 В Брянской области 6 апреля подтверждены 90 случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 87 пациентов, зарегистрирован один летальный исход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области подтвердили 90 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 06.04.2021 104 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона. Сообщается, что всего в республике было выявлено 32 985 случаев заражения этой инфекцией. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили более 100 новых носителей коронавируса

11:22 06.04.2021 Смертность населения в Краснодарском крае выросла на 30% в январе — феврале 2021 года по отношению к тому же периоду 2020 года. Данные опубликованы на сайте Росстата. Читайте также: На Кубани в январе — феврале 2021 года смертность выросла на 30%

11:24 06.04.2021 За последние сутки в России выявили 8328 случаев заражения коронавирусом, сообщили 6 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Об этом: В России выявили коронавирус ещё у 8328 человек

11:28 06.04.2021 В Ленинградской области отмечается незначительное снижение числа выявленных новых носителей коронавируса. За минувшие сутки в регионе выявлено 94 инфицированных коронавирусом, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Об этом: В Ленобласти за сутки выявили 94 новых носителя SARS-CoV-2

11:30 06.04.2021 В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса. Зараженные обнаружились в Дедовичской средней школе №1. В целом в регионе за минувшие сутки выявили 50 новых инфицированных, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Читайте подробнее: В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса

11:31 06.04.2021 За истекшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 389 человек, сообщили 6 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. «Зафиксировано 389 летальных исходов», — рассказали в штабе. Всего с начала пандемии ковид стал причиной смерти 101 106 человек. Об этом: В России от COVID-19 скончались ещё 389 жителей

11:31 06.04.2021 Россияне не смогут использовать COVID-сертификаты с портала госуслуг для поездок за рубеж, сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее в пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что на портале госуслуг сертификат о вакцинации от коронавируса будет формироваться не только на русском, но и английском языках. Однако, когда эта опция на портале появилась, оказалось, что в документе на английском указываются данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного.

11:36 06.04.2021 В Краснодарском крае подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 апреля. Накануне, 5 апреля, были зарегистрированы 103 новых носителя инфекции. Читайте подробнее: В Краснодарском крае выявили 107 новых носителей коронавируса

11:37 06.04.2021 В разгар пандемии власти РФ основные усилия направили не на поддержание бизнеса на плаву и просчитались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил эксперт, предприниматель, председатель Мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Читайте также: Власти РФ просчитались с антиковидными мерами — предприниматель