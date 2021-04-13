Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 5 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 364 человека, причём 158 из них обнаружили за выходные дни (3−4 апреля 2021 года).
Вместе с тем 39 801 пациент (+98 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 800 человек (+3 за выходные дни).
Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Забайкалье стали уже 800 человек
В Забайкальском крае по состоянию на 5 апреля иммунитет от коронавируса получили уже более 60 тысяч человек, из них более 48 тысяч вакцинированы двумя компонентами инъекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, основная задача — привить 60% населения.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал при вакцинации уделить особое внимание людям старше 65 лет. По его словам, эта категория граждан одна из самых сознательных и ответственных.
Об этом: В Забайкалье от COVID-19 полностью привиты почти 50 тысяч человек
В Адыгее вновь продлен режим самоизоляции для жителей пожилого возраста. Пенсионерам в возрасте старше 65 лет, которые все еще продолжают работать, а также лицам с хроническими заболеваниями предписано оставаться дома, в случае если их нахождение на рабочем месте не обосновано производственной необходимостью. Новый срок продления режима ограничений из-за пандемии коронавируса для старшей возрастной группы — 28 апреля 2021 года.
Об этом: В Адыгее продлили ограничения для лиц в возрасте старше 65 лет
Властям Новосибирской области пришлось выступить с разъяснениями, относительно данных о смертности в регионе. Как оказалось, информация, публикуемая в ежедневной сводке оперативного штаба отличается от сведений Росстата. Как сообщает 5 апреля региональный минздрав, в сводку оперативного штаба включаются только те летальные случаи, когда коронавирус является основной причиной смерти.
Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, но основной причиной их смерти стало иное заболевание, в статистику оперштаба не включаются.
Читайте также: В данных по смертности в Новосибирской области возникли расхождения
103 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, всего в республике было выявлено 32 881 случай заражения этой инфекцией.
Читайте подробнее: В Уфе закрыли еще один «ковид-госпиталь»
В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончалась женщина 1956 года рождения, у которого развилась двустороння полисегментарная пневмония.
Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в Кузбассе достигло 620
Предположения Роспотребнадзора о завершении эпидемии к августу 2021 года основаны на вероятности достижении к этому времени состояния коллективного иммунитета, но это лишь самый благоприятный сценарий развития ситуации. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя прогноз Роспотребнадзора, он также отметил:
Читайте подробнее: Врач назвал оптимистичным прогноз о завершении эпидемии COVID-19 к августу
В Туву 3 апреля поступила крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в партии 7,8 тыс. доз препарата.
Подробности в материале: В Туву поступило 7,8 тыс. доз вакцины от коронавируса
В Северной Осетии вновь ввели режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Их обязали оставаться дома до конца апреля 2021 года. Указ об этом подписал глава республики Вячеслав Битаров.
Читайте подробнее: В Северной Осетии вновь вернули режим ограничений для лиц старше 65 лет
Разработка технологии «обновления» вакцины представляет собой немаловажное событие. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя новое достижение Центра Гамалеи, он пояснил:
Читайте также: Врач рассказал, что позволит держать под контролем эпидемию COVID-19
В Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки подтвердили в 147 случаях. Подобное число заболевших регистрировалось в октябре прошлого года. Всего с начала наблюдения COVID-19 выявили, по информации на 5 апреля, у 55 539 человек. Днем ранее заболели 150 жителей. Выздоровели за все время 50 229 пациентов, или 90,4%, за сутки — 142 человека. Всего скончались 834 саратовца. С начала пандемии проведено свыше 1384 тыс. лабораторных исследований.
Об этом: В Саратове заболеваемость COVID-19 вышла на уровень октября 2020 года
В Челябинской области на территории торговых центров от COVID-19 привились ещё 1130 граждан. Об этом сообщает региональный минздрав.
Вакцинация проходила 3 апреля в ТРК Челябинска. Также впервые её провели в некоторых ТРЦ Магнитогорска и Миасса. Бригады медиков, работавшие в пунктах вакцинации, отмечают активность населения.
Читайте также: В челябинских торговых центрах от COVID-19 привили ещё 1130 человек
В Татарии вакцинация от COVID-19 организована в 153 пунктах, в том числе — 50 мобильных пунктов на базе ФАПов, крупных предприятий и мобильных комплексов. Всего в республике по состоянию на 3 апреля привились от коронавируса более 145 тыс. жителей.
Читайте подробнее: В Татарии вакцинацию от COVID-19 проводят в 153 пунктах
Менее 18% муниципальных и государственных служащих получили прививку от COVID-19 в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, в настоящий момент республика получила 183 692 дозы вакцины от этой инфекции.
Об этом: Глава минздрава Башкирии рассказал о тепах вакцинации госслужащих
В Челябинской области за 4 апреля обнаружили 122 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе зафиксировали 57 271 пациента с COVID-19. Выздоровели 51 472 пациента.
Об этом: Ещё 122 случая COVID-19 выявили в Челябинской области за сутки
Специалистов Центра им. Гамалеи рассмешила информация о том, что «российские хакеры» якобы «похитили» план создания вакцины у компании AstraZeneca. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca», — сказал Гинцбург.
Об этом: Гинцбург высмеял слухи о «воровстве» плана создания вакцины у AstraZeneca
Прививку от коронавируса получили 22 528 жителей Севастополя, по данным на утро 5 апреля, оба компонента вакцины получили 14 193 человека. Данные 5 апреля опубликовала пресс-служба правительства Севастополя.
Читайте подробнее: В Севастополе вакцинацию прошли лишь 22,5 тыс. жителей
В Дагестане к 5 апреля прививки от коронавируса сделали уже 32 655 человек, что составляет 4,2% от запланированного количества. При этом 28,5 тыс. человек пришли на стационарные пункты вакцинации, еще около 4 тыс. граждан воспользовались услугами мобильных прививочных пунктов, сообщает портал «Мой Дагестан».
Подробности в материале: В Дагестане привились от коронавируса 4,2% населения
За февраль 2021 года в Санкт-Петербурге скончались 1445 человек с официально установленным диагнозом COVID-19 или клинической картиной этой болезни, но без лабораторного подтверждения коронавируса.
Подробности в материале: За февраль в Петербурге 1445 человек умерло от COVID-19
На Камчатке, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, скончались от COVID-19 ещё три пациента. За весь период пандемии в крае жертвами коронавируса стали уже 204 человека.
Читайте подробнее: На Камчатке увеличилось число жертв COVID-19
Некоторые научные учреждения России за минувший год делали безуспешные попытки переманить сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом 5 апреля рассказал директор центра Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
Читайте подробнее: Гинцбург рассказал о попытках «переманить» сотрудников центра Гамалеи
По состоянию на 5 апреля вакцинацию против COVID-19 в Пензенской области прошли 58 545 человек, из них второй компонент получили 39 890 жителей. В прошедшие выходные поступило еще 6 тыс. доз антиковидной вакцины. Всего в регион доставлено 75 917 доз вакцины «Спутник V».
Подробности в материале: В Пензенской области вакцинировали от COVID-19 более 58,5 тыс. человек
В России не зафиксировано подделок отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло», — сказал Гинцбург.
Читайте также: Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки «Спутника V»
С начала пандемии в Пензенской области жертвами коронавируса, по информации на 5 апреля, стали 546 человек. За сутки скончались еще три пациента — 76-летняя и 81-летняя женщины, а также мужчина 33 лет.
Читайте подробнее: В Пензенской области с начала апреля 13 человек скончались от COVID-19
В Республике Крым подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 апреля. Накануне, 4 апреля, сообщалось о 84 новых носителях инфекции, а 3 апреля — о 81 новом случае.
Читайте подробнее: В Крыму снова растёт число носителей коронавируса
Пассажиры в общественном транспорте Екатеринбурга чаще всего надевают маски, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
К такому выводу пришли представители городской администрации, участвовавшие в рейде по соблюдению «масочного режима».
Абсолютное большинство горожан и работников общественного транспорта носят маски, лишь единицы уклоняются от этого требования. Впрочем, и те исправляются после замечаний.
Читайте также: Жители Екатеринбурга привыкли ездить в общественном транспорте в масках
Завершился набор добровольцев для московской части испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом 5 апреля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
«Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», — сказала она.
Читайте также: В Москве добровольцы получили инъекции вакциной «Спутник Лайт»
Число жертв ковида в Республике Карелия превысило 400 человек. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано еще два летальных случая. Об этом 5 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: Число летальных исходов от ковида в Карелии превысило 400 случаев
89 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 5 апреля, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1637 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Брянской области за сутки выявили 89 носителей коронавируса
В Республике Калмыкия за последние сутки заразились коронавирусом 20 человек, сообщает региональный оперштаб 5 апреля.
Об этом: Ещё 20 жителей Республики Калмыкия заразились коронавирусом
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 5 апреля.
Читайте также: Ещё один житель Калмыкии стал жертвой COVID-19
За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 апреля в республиканском правительстве.
На Сахалине от коронавируса привились уже 40 тыс. человек. Более 30 тыс. жителей островного региона получили обе дозы вакцины.
Читайте также: На Сахалине от коронавируса привились уже 40 тыс. человек
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие зарубежные авианаправления пользовались популярностью в марте 2021 года. Были проанализированы билеты, оформленные с 1 января по 29 марта, с вылетами в период с 1 по 31 марта. Из-за коронавируса спрос на перелеты за рубеж по-прежнему сдержанный, и доля зарубежных направлений не превышает 5−6%. Чаще всего путешественники из России сейчас летают в страны ближнего зарубежья и в Турцию. Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья составляет 17 806 рублей за билет в одну сторону.
По всем популярным зарубежным направлениям аналитики фиксируют существенное увеличение среднего чека. Наименьшая динамика наблюдается на направлении Москва — Анталья, где средний чек вырос на 13%, с 8467 до 9529 рублей за перелёт в одну сторону. Средний чек за перелёт по направлению Москва — Стамбул вырос на 28%, с 9201 до 11 759 рублей в одну сторону.
Человек, привившийся вакциной «Спутник V», может заболеть COVID-19, если ещё не прошло три недели с момента первого или второго укола дозой препарата. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«В каких случаях после вакцинации человек может заболеть: если не прошло еще три недели после первой вакцинации или три недели после второй вакцинации», — сказал Гинцбург.
Подробности в материале: Гинцбург рассказал о возможности заболеть после вакцинации «Спутником V»
В Туве за минувшую неделю, с 27 марта по 2 апреля, выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, прирост сохранился на уровне предыдущей недели.
Читайте подробнее: В Туве выявили девять новых случаев заражения SARS-CoV-2
За минувшие сутки в России выявлено 8646 случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 7052 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 211 133 человек», — рассказали в штабе. Кроме того, за сутки скончались 343 ковид-пациента.
Подробности в материале: В России выявили коронавирус ещё у 8646 человек
В Краснодарском крае за сутки подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 4 апреля, было зарегистрировано 109 новых носителей инфекции.
Читайте подробнее: На Кубани выявили ещё 103 носителей коронавируса
В Ленинградской области второй раз с начала апреля регистрируют сразу по 16 летальных исходов от ковида. Всего за время пандемии в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 983 человека.
Читайте подробнее: В Ленобласти второй раз за апрель регистрируют по 16 смертей от COVID-19
Торговые точки Челябинска ждёт тотальная проверка на предмет соблюдения масочного режима. Об этом заявил на совещании в мэрии замглавы города Валерий Смирнов.
Сейчас чиновники готовятся. Также не исключены проверки общественного транспорта. К проверочным мероприятиям намерены привлечь полицию и Роспотребнадзор.
Читайте подробнее: Магазины Челябинска тотально проверят на соблюдение масочного режима
В Воронежской области подтверждено 198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 апреля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 4 апреля, было зарегистрировано 203 новых случая.
Об этом: В Воронежской области за сутки скончались десять ковид-пациентов
Ещё 49 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 5 апреля — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 22 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрированы четыре летальных исхода.
Читайте также: В Рязанской области выявили 49 новых носителей коронавируса
За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 707 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 5 апреля в федеральном оперативном штабе. Это всего на четыре случая меньше, чем в предыдущие сутки, и на десять случаев меньше, чем два дня назад.
Об этом: В Петербурге немного снизились распространение ковида и смертность от него
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 240 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 апреля.
Подробности в материале: В Ростовской области выявили ещё 240 носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки скончались пять пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 апреля.
Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19
Тува по вакцинации от коронавируса опережает общероссийские показатели. По словам главы региона Шолбана Кара-оола, по ситуации на 5 апреля здесь привито около 14 тыс. местных жителей, или 11,4% от плана против 10,3% в среднем по РФ.
Читайте подробнее: В Туве против коронавируса привили 11,4% от плана
В Свердловской области подтвердили ещё 141 случай заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
С начала пандемии COVID-19 в области выявили уже 83 192 таких случая. Для сравнения: 4 апреля 2021 года в регионе зарегистрировали 136 носителей коронавируса.
Читайте подробнее: На Среднем Урале выявлен ещё 141 носитель коронавируса
Около 5% жителей Ростовской области стали участниками прививочной кампании от COVID-19, получив обе дозы вакцины против коронавирусной инфекции.
Читайте также: 5% жителей Ростовской области получили обе дозы вакцины от COVID-19
В Пензенской области, по информации на 5 апреля, число случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии возросло до 42 527. За сутки заболели 102 человека, а днем ранее — 100 жителей области. Побороть коронавирусную инфекцию смогли всего 39 570 пациентов, или 93,1% от общего числа заболевших. За сутки выписались 137 человек. Скончались от последствий заражения коронавирусом в общем итоге 546 пациентов, трое — за последние 24 часа.
Подробности в материале: В Пензенской области подтверждено 102 новых случая коронавируса
В Саратовской области новыми жертвами коронавируса за сутки стали пять пациентов — женщины в возрасте от 50 до 79 лет. По информации на 5 апреля, 839 жителей региона скончались от COVID-19 с начала наблюдения.
Читайте подробнее: В Саратовской области от коронавируса скончались пять женщин
В Кабардино-Балкарии закрылся первый ковидный госпиталь, который был развернут на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. После проведения дезинфекции центр возобновит свою работу в штатном режиме, сообщили 5 апреля в пресс-службе регионального минздрава.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии закрыли самый первый ковидный госпиталь
В Свердловской области выписали уже 76 587 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
5 апреля 2021 года зафиксировано 152 такие выписки, 4 апреля — 147.
Продолжается лечение 1698 пациентов с COVID-19 в состоянии средней тяжести, состояние ещё 291 человека оценивается как тяжёлое (149 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 86 — на ИВЛ).
Подробности в материале: Уже более 76,5 тыс. жителей Среднего Урала победили COVID-19
Акции по ранней профилактике заболеваний возобновили в Краснодарском крае, в течение апреля планируется провести целый ряд таких мероприятий в городах и районах региона. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе администрации края.
Подробности в материале: На Кубани возобновили проведение акций по профилактике заболеваний
В Ледовом дворце Санкт-Петербурга, служащем домашней ареной хоккейного клуба СКА, в дни проведения хоккейных матчей будет работать пункт вакцинации от коронавируса. Первым днем работы пункта станет вторник, 6 апреля.
Об этом: В Петербурге разъяснили порядок вакцинации на хоккейных матчах
За истекшие сутки в Москве выявили 1876 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщили в оперативном штабе столицы.
По данным штаба, за сутки скончались 50 ковид-пациентов, был госпитализирован 731 человек. Справились с болезнью и были выписаны 815 пациентов.
Об этом: В Москве за сутки выявили коронавирус у 1876 человек
Еще одна партия вакцины от COVID-19 поступила в Самарскую область. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Сообщается, что поступившие 19,2 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в ближайшее время будут доставлены в медорганизации области.
Подробности в материале: В Самарскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19
В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 практически сравнялось с выявленными случаями заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Чувашии выявлено 23 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Псковской области распространение коронавирусной инфекции вновь ускорилось. За прошедшую неделю в регионе число выявленных случаев инфицирования увеличилось почти на 20%. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Читайте подробнее: В Псковской области ускорилось распространение коронавируса
В Новгородской области за минувшие сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай больше, чем сутками ранее, и на два случая больше, чем два дня назад, сообщили 5 апреля в региональном оперштабе.
Об этом: На Новгородчине ежедневно выявляется чуть более 40 новых случаев ковида
В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом почти сравнялось с количество вылечившихся пациентов.
Читайте также: В Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
Число жителей России, желающих вакцинироваться от COVID-19, растёт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться [от COVID-19]», — сказал Песков.
Читайте также: Песков заявил о росте числа желающих привиться от COVID-19
В Мурманской области в очереди на прививку от COVID-19 стоят более 9 тысяч человек, сообщил глава регионального минздрава.
Читайте также: В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 35 тысяч человек
В Татарии за минувший день коронавирусная инфекция зарегистрирована среди 35 человек. Днем ранее заболевание выявили у 34 жителей. Всего, по информации на 5 апреля, подтверждено 19 597 случаев инфицирования. Выздоровели 16 606 пациентов, за сутки — девять человек. За все время произошло 426 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, еще три — за последние 24 часа.
Читайте подробнее: В Татарии за сутки 35 человек стали носителями коронавируса
В Дагестане за прошедшие сутки выявлено еще 43 заразившихся коронавирусом. Общее число носителей инфекции в регионе достигло 31 264 человек, сообщили 5 апреля в федеральном оперативном штабе
Об этом: В Дагестане еще 43 человека заразились коронавирусом
В Белгородской области 5 апреля подтверждены 84 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 17 пациентов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 1088 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области подтвердили 84 новых случая заражения коронавирусом
В Карачаево-Черкесии число заразившихся коронавирусом увеличилось за прошедшие сутки на 13 человек. Общее количество выявленных случаев заражения составило 19 576, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых ковид-пациентов
В Саратовскую область всего, по данным на 5 апреля, поступило 117 тыс. доз вакцины от коронавируса. Сегодня в регионе приняли ещё 12,3 тыс. доз вакцины «Спутник V». Также на текущей неделе региональный минздрав ожидает поступления порядка 1,5 тыс. доз вакцины «КовиВак».
Читайте также: В Саратовскую область поступило ещё 12,3 тыс. доз антиковидной вакцины
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 19 зарегистрированы в Кургане, сообщает 5 апреля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 39 случаев.
Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявлено 39 заражений коронавирусом
В Чечне в настоящее время остаются в числе «активных» больных всего 194 человека. За прошедшие сутки подтвержден коронавирус еще у 11 жителей региона. Такие данные приводит 5 апреля федеральный оперативный штаб.
В Екатеринбурге 5 апреля прошли проверки соблюдения масочного режима водителями и пассажирам общественного транспорта. Проверяющие в целом оказались удовлетворены дисциплиной граждан. Хотя попались и нарушители.
Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Читайте также: Все ли носят маски в общественном транспорте Екатеринбурга? Фоторепортаж
В Югре за сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество — 17 случаев — зафиксировано в Ханты-Мансийске, сообщает 5 апреля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 69 случаев.
Подробности в материале: В Югре за сутки коронавирус выявили у 70 человек
В Республику Алтай 3 апреля поступила большая партия вакцины от коронавируса в 5,6 тыс. доз.
«Таким образом, всего Республика Алтай получила 16 302 двухкомпонентные дозы. Темпы вакцинации в ближайшее время должны значительно ускориться», — отметил глава региона Олег Хорохордин.
Подробности в материале: «Темпы вакцинации должны ускориться»: Алтай получил 5,6 тыс. доз вакцины
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 5 апреля. Днём ранее, 4 апреля, в регионе было зарегистрировано 57 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 637 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявили 56 носителей коронавируса
В Ингушетии, по данным на утро 5 апреля, в ковидных госпиталях проходят лечение 85 человек. Среди них только 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 13 из них, сообщили в региональном оперативном штабе. Двоим больным потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.
Подробности в материале: В Ингушетии остаются в тяжелом состоянии 13 пациентов с COVID-19
Республика Калмыкия получила крупную партию антиковидной вакцины, рассчитанную на девять тысяч участников прививочной кампании. Об этом сообщил калмыцкий хирург Бадма Башанкаев.
Подробности в материале: Калмыкия получила около девяти тысяч доз антиковидной вакцины
В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая.
Читайте также: В Тюменской области за сутки выявлен 51 человек с COVID-19
По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 5 апреля в регионе зарегистрировано 39 167 случаев коронавируса (+75 за сутки), в том числе у 2 302 детей. При этом 36 351 пациент выздоровел (+40 за сутки).
Скончались еще шесть пациентов: мужчина в возрасте 78 лет, женщины в возрасте 66 лет, 69 лет, 81 года, 83 лет, 86 лет. Общее количество жертв COVID-19 в регионе составляет уже 1652 человека.
Об этом: В Новосибирской области жертвами COVID-19 стали уже более 1650 человек
На Ямале за сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Из них шесть случаев зарегистрировано среди вахтовых работников. Об этом сообщает 5 апреля региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений на 22 случая.
Подробности в материале: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 21 человека
По состоянию на 5 апреля в Красноярском крае выявлено 67 394 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 120 случаев заражения SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Красноярском крае скончались ещё десять пациентов с COVID-19
В Адыгее за прошедшие сутки, 4 апреля, два человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число жителей республики, которые не смогли побороть болезнь, достигло 167 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.
199 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе было выявлено 56 732 случая заражения этой инфекцией.
Об этом: В Самарской области за сутки выявили 199 новых носителей коронавируса
В Оренбургской области за сутки, на 5 апреля, выявлено 84 заражения коронавирусом. Показатель держится на том же уровне, что и днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи отмечены в 24 муниципальных образованиях. Среди 84 носителей коронавируса трое — это дети.
С начала пандемии в регионе зарегистрирован 40 431 случай заражения. На 100 тыс. населения приходится 2051,26 фактов заболевания.
Читайте также: В Оренбуржье выявлено ещё 84 заражения коронавирусом
В Оренбургской области до 19 апреля продлены ограничения, которые накладывают запрет на работу кальянных, ночных клубов и продажу напитков на розлив, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Губернатор Денис Паслер внёс изменения в Указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции».
Читайте подробнее: В Оренбуржье под запретом оставили работу кальянных и ночных клубов
В Пермском крае за сутки выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 5 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19. Такой же суточный показатель отмечен и днем ранее.
Лечение в больницах получают 23 пермяка, дома под меднаблюдением находятся 89 человек. Среди новых носителей коронавируса восемь детей.
Читайте также: В Прикамье выявлено 112 новых заражений коронавирусом
В Городской больнице №38 имени Н.А. Семашко в городе Пушкине завершили процедуру дезинфекции после завершения работы больницы в режиме инфекционного госпиталя. С 6 апреля все отделения этого стационара начнут работу в штатном режиме.
Об этом: Больница в Пушкине вернётся к штатной работе после дезинфекции
В Иркутскую область для массовой вакцинации от коронавируса поступило порядка 11,5 тысячи доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник-V). Об этом 5 апреля главе региона Игорю Кобзеву доложил министр здравоохранения Яков Сандаков на заседании оперштаба.
По его словам, следующая партия вакцины поступит в конце недели. Таким образом, всего регион получил уже 129,9 тысячи доз препаратов для вакцинации от COVID-19. Известно, что первым компонентом вакцинировано 104 435 человек, в том числе 36 554 человека старше 60 лет. Полный курс вакцинации прошли 72 316 человек, из которых около 27 тысяч — люди пожилого возраста.
Подробности в материале: В Приангарье поступила большая партия вакцины от COVID-19
В Волгоградской области 5 апреля подтверждены 112 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2263 человека, Выздоровели ещё 102 пациента, скончались пятеро, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Волгоградской области подтвердили ещё 112 случаев заражения коронавирусом
В ЛНР завершили вакцинацию военных от COVID-19 и начали готовиться к параду Победы.
Подробности в материале: В ЛНР привили от COVID-19 весь личный состав Народной милиции — Пасечник
Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, грозит ли коронавирусная инфекция аллергикам в большей степени, чем остальным людям. Он рассказал об этом в своём Instagram.
Какой-либо связи между COVID-19 и проявлениями аллергии специалисты пока не выявили, отметил Комаровский. Он призвал людей, имеющих склонность к аллергии, следовать всем санитарным требованиями и беречься от заражения, как и всем остальным.
Читайте также: Доктор Комаровский рассказал, связаны ли аллергия и COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций договорился с одной из фармацевтических компаний Индии о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.
«РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», — говорится в сообщении пресс-службы.
Об этом: РФПИ договорился с Индией о производстве 100 млн доз «Спутника V» в год
Архангельская область с начала массовой вакцинации получила более 65 тысяч доз вакцины от COVID-19, прививку сделали более 50 тысяч человек.
Об этом: Более 50 тысяч жителей Архангельской области сделали прививку от COVID-19
Компания Panacea Biotec, которая является одним из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии, будет ежегодно выпускать 100 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Соответствующая договорённость о партнёрстве достигнута между компанией и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 5 апреля сообщили в фонде.
Подробности в материале: В Индии будут производить 100 млн доз «Спутника V» в год
Актриса Нонна Гришаева прошла вакцинацию от коронавируса, чтобы не рисковать здоровьем своих близких. Об этом она рассказала 5 апреля в эфире телеканала «360».
«Я устала бояться за своих близких, знакомых, коллег и друзей. Я не захотела рисковать их жизнями, поэтому поставила вакцину от коронавируса», — пояснила актриса.
Все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказались подверженными последствиям пандемии: у тех, кто перенес COVID-19, увеличился риск осложнений, а у тех, кто не заболел, наблюдается гиподинамия, увеличение массы тела, рост потребления алкоголя и стресс, что также оказывает влияние на смертность. Об этом 5 апреля рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов на конгрессе «Человек и лекарство».
Об этом: Кардиолог рассказал о последствиях заболевания COVID-19 для сердца
Первую крупную партию российской вакцины «ЭпиВакКорона» в составе более чем 230 тысяч доз направили 5 апреля в 40 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Первая крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона» направлена в регионы. 5 апреля более 230 тысяч комплектов вакцины «Эпиваккорона» направлены в более чем 40 субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор направил крупную партию «ЭпиВакКороны» в регионы России
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Кремля.
Подробности в материале: Путин обсудил поставки «Спутника V» с главой Вьетнама
В настоящее время в Санкт-Петербурге в 13 городских и двух федеральных стационарах развернуто 5347 инфекционных коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Из них на 5 апреля свободно 17%, или 915 коек, сообщили в Смольном.
Об этом: В Петербурге пустуют 17% коек для лечения коронавируса
Штабом по ведению и контролю ковидного протокола международного ралли-рейда «Шёлковый путь» руководит главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
«Я рад тому, что столь масштабное спортивное мероприятие проходит на территории России и Монголии, что после вынужденного перерыва появилась возможность проведения таких грандиозных соревнований», — сказал Проценко.
Подробности в материале: Проценко возглавил антиковидный штаб ралли «Шёлковый путь»
Прививаться от COVID-19 пациентам с онкологическими заболеваниями не только можно, но и нужно. Об этом в ходе конгресса «Человек и лекарство» заявил директор НМИЦ радиологии им. Герцена, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, отвечая на соответствующий вопрос.
«[Вакцинация от COVID-19 для онкобольных] не только возможна, но и необходима», — сказал Каприн.
Читайте подробнее: В Минздраве назвали необходимой вакцинацию онкобольных от COVID-19
Губернатор Ленинградской области призвал подчиненных вернуться к жёсткому контролю за соблюдением жителями и гостями региона коронавирусных ограничений.
Читайте также: Глава Ленобласти предложил вернуться к жёсткому контролю ковид-ограничений
Новый руководитель Клинической больницы № 8 ФМБА России в Обнинске Олег Ярошенко получил первый компонент вакцины от COVID-19, сообщили 5 апреля в медицинском учреждении. Прививку Олег Ярошенко сделал, чтобы показать личный пример.
Читайте подробнее: В калужском Обнинске от COVID-19 привился директор Клинической больницы № 8
В Новгородской области в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров может быть вновь введен режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан, сообщает 5 апреля пресс-центр регионального правительства. Кроме того, власти потребовали строгого соблюдения масочного режима.
Читайте также: В Новгородской области могут возобновить самоизоляцию для пожилых людей
В Калуге за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 5 апреля областной минздрав. Всего с начала пандемии в регионе скончались 288 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Калуге за сутки скончались ещё два человека с COVID-19
Партия вакцины «Спутник V» в количестве 42,5 тысячи доз поступила в Ивановскую область, сообщили 5 апреля в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Ивановская область получила крупную партию вакцины против коронавируса
В Новгородской области первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 29 154 человека, это составляет 4,88% от численности населения региона. Полностью завершили вакцинацию, состоящую из двух прививок, 21 902 человека, сообщили 5 апреля в пресс-центре областного правительства.
Читайте подробнее: В Новгородской области вакцинировали от ковида около 30 тыс. жителей
В торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга и Нижнего Тагила вакцинировали от коронавируса чуть менее 800 жителей Свердловской области в первые дни апреля 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
В торговом центре «О'КЕЙ» 2−3 апреля поставили прививку 600 жителям. В Нижнем Тагиле вакцинация проводили сотрудники Демидовской городской больницы в ТЦ «DEPO». Там результат оказался более скромным — 170 человек.
Опыт вакцинации в ТЦ признан успешным, отметили в штабе.
Подробности в материале: Свердловские власти отчитались о вакцинации в торговых центрах
В Ленинградской области привились от коронавирус 80,1 тыс. жителей, из них 52,1 тыс. человек получили оба компонента вакцины «Спутник V».
Об этом: В Ленобласти привили от коронавируса более 80 тыс. человек
Кошки, собаки и тигры могут заразиться COVID от людей, утверждает Всемирная организация здравоохранения.
В Свердловской области завершили вакцинацию от коронавируса уже 168 711 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
Первый компонент прививки поставили себе почти на 40% больше людей — 233 121 человек. Данные актуальны на 5 апреля 2021 года.
Всего в регионе выздоровели после COVID-19 уже более 76,5 тыс. человек. Всего подтверждено 83 192 случая заражения коронавирусом, скончались от COVID-19 уже 2779 человек.
Читайте подробнее: На Среднем Урале полностью привили от коронавируса более 168 тыс. человек
Концерт деятелей шоу-бизнеса в Ледовом дворце Пскова вызвал волну осуждения в регионе из-за массового несоблюдения ковидных ограничений. Губернатор Псковской области поручил провести проверки и наказать за нарушения, об этом 5 апреля сообщил на своей странице в одной из социальных сетей сам Михаил Ведерников.
Подробности в материале: После концерта с массовым нарушением ограничений в Пскове идут проверки
Всемирная организация здравоохранения рекомендует больным COVID-19 ограничивать контакты с домашними питомцами и другими животными, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Читайте подробнее: ВОЗ рекомендует больным COVID-19 ограничивать контакты с животными
В Вооружённых силах по состоянию на 5 апреля выявлено 453 носителя коронавирусной инфекции, более 32 тысяч военнослужащих переболели COVID-19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Читайте также: В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в Вооружённых силах
По результатам прошедшей недели (29 марта — 4 апреля) темпы распространения коронавируса в Псковской области увеличились на 20%.
В Ненецком автономном округе вакцинацию от COVID-19 завершили 2764 человека, в процессе вакцинации находятся ещё 1407 человек.
Читайте подробнее: В Ненецком АО вакцинацию от COVID-19 завершили 2,7 тысячи человек
В Санкт-Петербурге за 13-ю календарную неделю 2021 года, с 29 марта по 4 апреля, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 и подозрением на него увеличилось на 2,4% в сравнении с предыдущей неделей. Среднее число госпитализаций в сутки на 12-й неделе было 293,6 случая, на 13-й неделе — 300,6 случая.
Подробности в материале: Количество госпитализаций с ковидом в Петербурге за неделю увеличилось
Власти Коми смягчили антиковидный режим — театры и концертные площадки теперь можно заполнять без ограничений.
Читайте также: Власти Коми сняли ограничения на заполняемость театров
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что на территории России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом она сказал в опубликованном 6 апреля интервью газете «Известия».
Читайте также: В России выявили 81 случай заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2
До 40% жителей России имеют антитела к коронавирусу нового типа, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Читайте также: В Роспотребнадзоре оценили число жителей России с антителами к COVID-19
В Томскую область поступило 13 300 доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в областной администрации.
Читайте также: Томская область получила ещё 13,3 тыс. доз вакцины от коронавируса
В Бурятии за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 331. Об этом утром 6 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте подробнее: В Бурятии с начала эпидемии скончались почти 800 пациентов с COVID-19
Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Хакасии — 70-летний и 73-летний мужчины, а также 80-летняя женщина.
На 6 апреля в Приморье зарегистрирован 42 661 носитель SARS-CoV-2, выздоровел 39 671 пациент (+194 за сутки). На амбулаторном и стационарном лечении находятся более 900 человек.
От осложнений COVID-19 умерли 689 приморцев — два пациента за последние сутки.
Об этом: За сутки в Приморье скончались от COVID-19 ещё два пациента
На утро 6 апреля в Приморье 49 406 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Читайте также: В Приморье вакцинировались от коронавируса уже более 49 тыс. человек
На 6 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 50 863 носителя SARS-CoV-2, 48 502 пациента выздоровели, скончались от COVID-19 уже 356 человек.
Об этом: В Хабаровском крае COVID-19 унёс жизни более 350 человек
В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 81-летний житель Усть-Коксинского района и 70-летний житель Чойского района скончались в феврале 2021 года.
Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 стали ещё два жителя Горного Алтая
В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались житель Киселёвска 1930 года рождения и жительница Прокопьевского района 1949 года рождения.
Читайте также: В Кузбассе за сутки скончались два пациента с коронавирусом
В Чувашию поступило ещё 9 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» (торговая марка «Спутник V»).
Читайте подробнее: Чувашия получила новую партию вакцины от коронавируса
Российские специалисты подтвердили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в опубликованном 6 апреля интервью газете «Известия»
"Это говорит о том, что мы всё-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные», — пояснила Попова.
Об этом: В РФ зафиксирован 81 случай заражения британским штаммом SARS-CoV-2
На 6 апреля в Якутию поступило 100 912 доз вакцины. Первую прививку получили 62 150 жителей республики, в том числе за сутки — 1408. Полный курс вакцинации прошли 53 186 человек (+341 за день).
Подробности в материале: В Якутии в сутки вакцинируют от коронавируса более 1,7 тыс. человек
С 7 апреля вакцинацию против коронавируса можно будет пройти ещё в двух торговых центрах Москвы — «Эльбрус» и «Парк-хаус».
В Ставропольском крае приняли участие в прививочной кампании от коронавируса уже более 109 тыс. человек жителей. Среди них 53 тыс. жителей пожилого возраста. Об этом 5 апреля сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Об этом: На Ставрополье привились от коронавируса 109 тыс. жителей
Снижение заболеваемости ОРВИ и внебольничных пневмоний зафиксировано в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что за минувшую неделю в сравнении с прошлой неделей было зафиксировано уменьшение числа заболеваний ОРВИ на 6,9% и внебольничной пневмонией — на 2,1%.
Читайте подробнее: В Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмонией
В Югре за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество — 21 случай — зафиксирован в Ханты-Мансийске, сообщает 6 апреля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 70 случаев.
Подробности в материале: В Югре за сутки коронавирус выявлен у 59 человек
Департамент соцзащиты Москвы: социальные помощники проинформировали полмиллиона москвичей старшего возраста о возможности вакцинации.
Обходы проходят в будние дни с 10:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. Узнать сотрудника социальной службы можно по специальным бейджам, в которых указаны имя работника, название центра социального обслуживания и подпись начальника окружного управления социальной защиты населения.
Поквартирные обходы стартовали в Москве 24 марта.
В Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки зарегистрировали в 148 случаях. Всего с начала наблюдения COVID-19 выявили, по информации на 6 апреля, у 55 687 человек. Днем ранее заболели 147 жителей. Выздоровели за все время 50 368 пациентов, или 90,4%, за сутки — 139 человек. Скончались 839 саратовцев.
Подробности в материале: В Саратовской области за сутки носителями коронавируса стали 148 жителей
Сотрудники социальной службы также могут дать пояснения по некоторым часто задаваемым вопросам по поводу вакцинации. Самые популярные из них опубликованы на портале «Я-Дома».
В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась, но при этом остаётся выше недельного эпидемического порога.
Подробности в материале: Жители Ульяновской области не болеют гриппом
С начала пандемии в округе зарегистрировано 736 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 709 (+14 за сутки), скончались шесть человек.
Читайте подробнее: На Чукотке увеличилось число жертв COVID-19
Мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроются в екатеринбургских торговых центрах «Мега» и «Дирижабль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
В «Дирижабле» первый компонент будут вводить 6 и 8 апреля 2021 года с 11:00 до 14:00 (местное время), второй — 27 и 29 апреля с 11:00 до 14:00. В «Меге» первый этап вакцинации пройдёт 8 и 12 апреля с 10:00 до 17:00, второй — 29 апреля и 4 мая с 10:00 до 17:00.
Предыдущий опыт выездных акций был признан успешным, поэтому такую практику будут применять и дальше, уточнил главный эпидемиолог города Александр Харитонов.
Читайте подробнее: Ещё в двух ТЦ Екатеринбурга открыли пункты вакцинации от коронавируса
В феврале 2021 года смертность от новой коронавирусной инфекции в Свердловской области упала почти вдвое по сравнению с февралём 2020 года. Об этом сообщает Росстат.
Статистическое ведомство установило, что в феврале 2021 года от COVID-19 в регионе скончались 720 человек. Для сравнения: в феврале 2020 года в области зарегистрировали 1364 случая смерти из-за новой коронавирусной инфекции.
В Челябинской области за февраль 2021 года зафиксировано 289 случаев смерти от COVID-19.
Подробности в материале: В Свердловской области почти вдвое снизилась смертность от COVID-19
Москвичам старше 60 лет рассказывают о пользе вакцинации участники поквартирного обхода, сообщил 6 апреля глава департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.
По его словам, социальные помощники начали поквартирный обход 24 марта.
Подробности в материале: Москвичам 60+ помогают записаться на вакцинацию
На Чукотке полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 4,5 тыс. человек.
Читайте подробнее: На Чукотке в сутки прививают от коронавируса не более 150 человек
В Тульской области 91 тыс. жителей привиты первым компонентом вакцины против коронавируса, 60 тыс. жителей получили второй компонент вакцины.
В Еврейской АО началось планирование празднования Дня весны и труда и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проведение массовых мероприятий будет возможно только при стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке, прогнозировать которую пока рано.
Читайте также: В Еврейской АО планируют массово встретить Первомай и День Победы
В Ставропольском крае за последние сутки, 5 апреля, выявлен всего 31 новый случай заражения коронавирусом. Это наименьший показатель за последние более чем полгода. Общее число носителей коронавируса достигло в крае 50 959 человек. Об этом сообщил 6 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
Об этом: На Ставрополье зафиксирован рекордно низкий прирост ковид-пациентов
В Москве за сутки выявлено 1747 новых заболевших COVID-19.
В Челябинской области за 5 апреля выявили 121 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
За 4 апреля было выявлено 122 заразившихся. Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 57 392 ковид-пациента.
Об этом: В Челябинской области снова снизилось число выявленных ковид-пациентов
С 7 апреля в московских торговых центрах «Эльбрус» и «Парк-хаус» начнут работать пункты вакцинации, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
Отмечается, что вакцинация полностью бесплатна, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, если имеется в наличии. Прививка доступна для всех желающих старше 18 лет.
На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 122,1 млн. Об этом 6 апреля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
Читайте подробнее: В России проведено свыше 122 млн тестов на коронавирус
С начала 2021 года на вокзалах Дальневосточной магистрали проведено 28 комплексных мероприятий по противовирусной обработке помещений, сообщили 6 апреля в РЖД. Усиленная санитарная обработка прошла на вокзальных комплексах в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Облучье, Ружино, Бире и др. Дезинфекционные работы выполнялись специализированным санитарными службами, частными лицензированными компаниями и подразделениями МЧС. Также совместно с представителями Роспотребнадзора и Дальневосточного управления МВД на транспорте за три месяца 2021 года проведено 54 проверки соблюдения противоэпидемических мер.
Для борьбы с распространением вирусных инфекций на вокзалах ДВЖД установлено около 40 бактерицидных рециркуляторов воздуха. Работники пассажирского комплекса Дальневосточной магистрали полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Создан месячный запас масок и перчаток, в наличии более 102 литров геля-антисептика и 18,6 тонны средства для дезинфекции поверхностей.
На ряде вокзалов ДВЖД функционируют инфракрасные системы измерения температуры бесконтактным методом.
Для минимизации контакта между пассажирами на вокзалах магистрали нанесены метки, указывающие безопасное расстояние в 1,5 метра. В залах ожидания соблюдается социальная дистанция, ведется регулярное профилактическое оповещение, размещены информационные плакаты о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
Медицинские пункты вокзалов дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 6 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2757 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 588 человек, +21 за последние сутки) и ОРВИ (27 347 человек, +62 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 243 (+4 за последние сутки), из них 96 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ.
Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 11 человек
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 6 апреля. Днём ранее в регионе выявили 20 носителей коронавируса.
Подробности в материале: Суточный прирост носителей коронавируса в Калмыкии сократился до 18 человек
В Бурятии за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем накануне, 5 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 36 331.
Читайте также: 45 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Бурятии
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 6 апреля от коронавируса привились 107 174 человека (+3045 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что из общего числа 36 171 человек (+1880 за последние сутки) получил первую прививку и 71 003 человека полностью привиты (+1165 за последние сутки).
Читайте подробнее: Алтайский край получил крупную партию вакцины от COVID-19
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 6 апреля.
Подробности в материале: В Калмыкии скончался ещё один пациент с COVID-19
В городе Гай Оренбургской области за первый квартал 2021 года по решению суда к административной ответственности привлечены 44 горожанина за нарушение масочного режима. Общий объем штрафов составил 48 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судебной инстанции.
Читайте подробнее: За нарушение масочного режима оштрафованы 44 жителя Гая в Оренбуржье
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2167 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 6 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 62 739 человек (+167 за последние сутки).
Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё семь пациентов
За истекшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 361 человека, сообщили 6 апреля в городском оперативном штабе. Суточный уровень тестирования в городе немного сократился по сравнению с предыдущими сутками, но в целом остаётся высоким.
Об этом: В Петербурге обследовали на коронавирус еще более 12 тыс. человек
На территории Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи выделена площадка под строительство клинико-диагностического лабораторного комплекса.
По словам врио министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, необходимость создания крупной централизованной лаборатории назрела давно, а напряженная работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции еще раз это доказала, что сроки этиологической расшифровки возбудителей заболевания нужно сокращать до минимума.
Об этом: В Пензе начали строительство диагностического лабораторного комплекса
По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 6 апреля в регионе зарегистрировано 39 246 случаев коронавируса (+79 за сутки), в том числе у 2308 детей (+6 за сутки). При этом 36 448 пациентов выздоровели (+97 за сутки).
Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 74 года, 83 года и женщины в возрасте 73 года, 82 года, 83 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1658 человек.
Читайте также: В Новосибирской области от COVID-19 скончались ещё шесть человек
В Республике Карелия продолжают регистрироваться новые летальные исходы от COVID-19. Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано три смерти.
Подробности в материале: В Карелии от ковида скончалась 35-летняя женщина
Забайкальские власти нетрадиционно подошли к вопросу агитации в пользу массовой вакцинации от коронавируса. Как сообщает 6 апреля пресс-служба краевого правительства, к работе готовится приступить специально обученный медиакорпус помощников.
Он займется публикацией полезной информации о защите от вируса, съёмками еженедельного информационно-развлекательного контента на площадках TikTok и Instagram, проведением акций и флешмобов в режимах онлайн и офлайн. Зампред правительства региона Андрей Гурулев подчеркнул особую значимость информирования населения о пользе прививки.
Об этом: В Забайкалье к кампании по вакцинации от COVID-19 подключили тиктокеров
В феврале 2021 года в Воронежской области скончались 380 пациентов с COVID-19 — в 322 случаях наличие вируса было подтверждено, в остальных предположительно. Всего с начала пандемии в регионе скончался 2881 пациент с коронавирусом.
Об этом: В Воронежской области в январе — феврале смертность выросла на 24%
В Республике Крым подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 апреля. Накануне, 5 апреля, сообщалось о 86 новых случаях заражения.
Подробности в материале: В Крыму коронавирус унёс жизни 1,1 тыс. человек
В Тюменскую область поступило ещё 9525 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
На 6 апреля общее число доз поступившей в регион вакцины составляет 80 267. Вакцинировано от коронавируса 61 238 человек. Прошёл полный курс вакцинации в два этапа 49 221 тюменец. В листе ожидания находятся 36 511 человек, записаны на вакцинацию 8615 человек.
Читайте также: В Тюменской области вакцинированы от коронавируса свыше 61 тыс. человек
В Брянской области 6 апреля подтверждены 90 случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 87 пациентов, зарегистрирован один летальный исход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Брянской области подтвердили 90 новых случаев заражения коронавирусом
104 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.
Сообщается, что всего в республике было выявлено 32 985 случаев заражения этой инфекцией.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили более 100 новых носителей коронавируса
Смертность населения в Краснодарском крае выросла на 30% в январе — феврале 2021 года по отношению к тому же периоду 2020 года. Данные опубликованы на сайте Росстата.
Читайте также: На Кубани в январе — феврале 2021 года смертность выросла на 30%
За последние сутки в России выявили 8328 случаев заражения коронавирусом, сообщили 6 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
В Ленинградской области отмечается незначительное снижение числа выявленных новых носителей коронавируса. За минувшие сутки в регионе выявлено 94 инфицированных коронавирусом, что на одного человека меньше, чем сутками ранее.
Об этом: В Ленобласти за сутки выявили 94 новых носителя SARS-CoV-2
В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса. Зараженные обнаружились в Дедовичской средней школе №1. В целом в регионе за минувшие сутки выявили 50 новых инфицированных, что на одного человека меньше, чем сутками ранее.
Читайте подробнее: В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса
За истекшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 389 человек, сообщили 6 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«Зафиксировано 389 летальных исходов», — рассказали в штабе. Всего с начала пандемии ковид стал причиной смерти 101 106 человек.
Россияне не смогут использовать COVID-сертификаты с портала госуслуг для поездок за рубеж, сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее в пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что на портале госуслуг сертификат о вакцинации от коронавируса будет формироваться не только на русском, но и английском языках. Однако, когда эта опция на портале появилась, оказалось, что в документе на английском указываются данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного.
В Краснодарском крае подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 апреля. Накануне, 5 апреля, были зарегистрированы 103 новых носителя инфекции.
Читайте подробнее: В Краснодарском крае выявили 107 новых носителей коронавируса
В разгар пандемии власти РФ основные усилия направили не на поддержание бизнеса на плаву и просчитались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил эксперт, предприниматель, председатель Мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко.
Читайте также: Власти РФ просчитались с антиковидными мерами — предприниматель
В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксирован 31 летальный исход от COVID-19, сообщили 6 апреля в федеральном о