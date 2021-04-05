Бузулук, Оренбургская область, , 08:01 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области по факту выброса сероводорода возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, с начала июня 2020 года от горожан поступали жалобы резкий запах. Исследование проб воздуха показало превышение ПДК по сероводороду.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). На одном из бузулукских предприятий при организации и выполнении работ не были соблюдены требования Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», что привело к загрязнению воздуха путем выброса сероводорода в больших объемах.

В совершении экологического преступления подозревается 39-летний работник местного предприятия. Он находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта жители Бузулука записали видеообращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. Инициативная группа пожаловалась на опасное соседство с нефтехранилищем.

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