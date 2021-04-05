Джакарта, , 08:01 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии призвало российских граждан воздержаться от посещения пострадавших при наводнении и оползнях районов, сообщает сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

«Будьте осторожны. В ближайшее время лучше воздержаться от посещения пострадавших районов», — предупредили в российском посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки человек стали жертвами наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями на востоке Индонезии. Погибли как минимум 55 человек, ещё 40 числятся пропавшими без вести.

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