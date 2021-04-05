Иркутск, , 07:59 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2160 человек, причём 24 из них погибли только за выходные дни (3−4 апреля 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 5 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 62 572 человека (+484 за выходные дни). Госпитализирован 1421 пациент (-50 за выходные дни).

Выздоровели 60 508 пациентов (+456 за выходные дни). Ещё 264 пациентов погиблм от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за выходные дни).

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