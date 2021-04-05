Екатеринбург, , 07:56 — REGNUM Подготовка к Международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2021 вступила в активную фазу. Несмотря на паузу из-за пандемии, бренд выставки сохранил самый высокий статус.

«На начало апреля законтрактовано 70 процентов площадей, это очень хороший результат. Отрадно, что только 2−3 компании, заявившиеся к участию в 2020 году, поменяли свои планы и что Италия подтвердила свое участие в качестве страны-партнёра», — подчеркнул первый вице-президент Группы компаний «Формика» Антон Атрашкин.

Ранее на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посол Италии Паскуале Тарраччано сообщил, что порядка 50 компаний страны планируют войти в состав делегации на выставку.

По информации министра инвестиций и развития Виктории Казаковой, в четырехдневной деловой программе ИННОПРОМа предусмотрено 160 мероприятий. Ожидается участие более 500 спикеров и экспертов, среди которых — руководители крупнейших компаний из разных стран мира.