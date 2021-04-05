Улан-Удэ, , 07:56 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 36 286.

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Выздоровели к настоящему времени 34 668 человек. В стационарах лечатся 468 пациентов, в амбулаторном режиме на дому — 356. За сутки скончались от COVID-19 трое больных. Таким образом, всего жертвами коронавируса в республике стали 794 человека.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 669 коек, занято — 468, свободно — 201 койка. Занятость коечного фонда составляет 69,9%», — добавили в оперштабе.