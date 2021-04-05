Уфа, , 07:57 — REGNUM Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 апреля на трассе Челябинск — Уфа — Самара. На 1613 км этой автотрассы произошло столкновение встречных автомобилей «Ford Focus», за рулем которого находился 26-летний житель Челябинской области и автомашины «Nissan X-Trail», под управлением 43-летнего мужчины.

Отмечается, что в этой аварии пострадали пять человек: водителя автомобиля «Nissan», его супругу 40-лет и сын 13-и лет были доставлены в больницу. За помощью к медикам обратились и 26-летний и 32-летний мужчины, которые находились в автомобиле «Ford».

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП на трассе погиб пешеход.