Оахака, Мексика, , 07:54 — REGNUM Начальник муниципальной полиции и двое его подчиненных попали в засаду и были убиты неизвестными преступниками на юге Мексики. Об этом 5 апреля сообщает газета Milenio.

Сотрудники полиции были атакованы неустановленными злоумышленниками в районе Сан-Висенте-Коатлан в штате Оахака. После нападения на полицейских преступники подожгли патрульный автомобиль. На месте преступления было обнаружено более 30 гильз от автоматического оружия. Личности преступников устанавливаются.

Информация о возможных мотивах нападения на полицейских не разглашается. Отмечается, что в этом же районе в конце 2019 года были убиты пятеро сотрудников полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве 13 полицейских в штате Мехико. Ответственность за нападение на представителей закона не взяла на себя ни одна из преступных группировок. В ходе расследования этого преступления были задержаны более 20 человек.

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