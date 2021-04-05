Барнаул, , 07:54 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 5 апреля от коронавируса привились 104 129 человек (+7820 за выходные дни). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Также известно, что из общего числа 34 291 человек (+5626 за выходные дни) получили первую прививку и 69 838 человек полностью привиты (+2194 за выходные дни).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак».

Читайте также: На Алтае привились от COVID-19 ещё более 4 тысяч человек