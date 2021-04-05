Якутск, , 08:05 — REGNUM В Якутии сначала прививочной кампании от коронавируса уже поступило 100 912 доз вакцины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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Первым компонентом привились уже 60 742 человека, в том числе 14 390 пожилых жителей Якутии.

Полный курс иммунизации от коронавируса прошли 52 845 человек, в том числе 11 831 человек старше 60 лет.

Всего использовано 60,8% от поступившей вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке привился от коронавируса уже 16 321 человек. Оба компонента вакцины «Спутник V» получили в крае 13 854 жителя.