Барнаул, , 07:46 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2746 человек, причём 30 из них добавили в сводку за выходные дни (3−4 апреля 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 567 человек, +78 за выходные дни) и ОРВИ (27 285 человек, +183 за выходные дни). Тяжелобольных насчитывается 239 (-14 за выходные дни), из них 96 (+1 за выходные дни) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2312 детей (+16 за выходные дни). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (47 609 человек, +279 за выходные дни) новый вирус победили 42 622 человека (+248 за выходные дни).

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