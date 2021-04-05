Архангельск, 5 апреля, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Главное управление капитального строительства Архангельской области в рамках открытого конкурса выберет подрядчика, который должен построить два многоквартирных дома для расселения жильцов аварийного фонда. Начальная цена лота превышает 676 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Победителя конкурса на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию двух домов на улице Воронина в Архангельске определят 13 мая 2021 года. Максимальная цена контракта — 676 563 225 рублей. Его оплатят из областного бюджета.

По условиям контракта, проектная документация с положительным заключением госэкспертизы должна быть предоставлена до 30 ноября 2021 года. Выполнить работы в территориальном округе Варавино-Фактория Архангельска в целом победитель должен будет до 1 июля 2022 года.

Под строительство определен земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:16. На публичной кадастровой карте данный надел имеет площадь 42 625 кв. м, кадастровую стоимость — 77 852 005 рублей. Он предназначен для многоэтажной жилой застройки (высотной застройки).

На улице Воронина для бывших жильцов аварийного фонда построят два дома, один из которых на 144 квартиры (72 однокомнатных, по 36 — двух‑ и трёхкомнатных), а второй — на 108 жилых помещений (планируется равное число двух‑ и трёхкомнатных квартир). Площадь квартир в двух многоквартирных домах составит не менее 13 797,9 кв. м.