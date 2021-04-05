Верхоянск, Якутия, , 07:54 — REGNUM В Якутии пойдёт по суд бывшая сотрудница банка, которую обвиняют в хищении в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Верхоянская межрайонная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. По версии следствия обвиняемая с 1 июля 2020 года по 25 августа 2020 года, испытывая финансовые трудности и желая улучшить материальное положение, в целях погашения своих текущих долгов по кредитам, участия в торгах и брокерских операциях через торговую платформу в интернете, используя служебное положение, в рабочее время выносила наличные денежные средства из помещения кассы и банка.

С целью скрыть факт хищения денег сотрудница, находясь на своем рабочем месте, совершила подмену более 35 млн рублей поддельными купюрами в вакуумных упаковках, на которых ставила свою подпись.

Обвиняемая причинила банку ущерб в на общую сумму более 35 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, дело бывших бенефициаров «Промсвязьбанка», перешедшего под контроль государства три года назад, получило продолжение. Подконтрольный регулятору банк «Траст» потребовал взыскать более 113 млрд рублей с Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также двух бывших руководителей другого банка. Арбитраж Москвы пока иск не принял к производству.