Екатеринбург, 5 апреля, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Из Екатеринбурга увеличилось количество рейсов в Дубай. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Кольцово».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай, ОАЭ

Теперь полёты выполняет и авиакомпании Flydubai. Первый после вызванного коронавирусными ограничениями вылет состоялся вечером 4 апреля. В дальнейшем они будут выполняться каждое воскресенье.

Отметим, также сейчас полёты осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». С февраля 2021 года она перевезла уже более 1900 человек.